Krajský súd v Žiline potvrdil rozhodnutie v kauze exprimátora Trstenej

Žilina 30. marca (TASR) – Krajský súd (KS) v Žiline sa v stredu v plnom rozsahu stotožnil s rozhodnutím Okresného súdu (OS) Námestovo, ktorý opätovne uznal exprimátora Trstenej Juraja Bernaťáka za vinného z vydierania a zneužitia právomoci verejného činiteľa. KS zároveň zamietol odvolania prokurátora i obžalovaného voči rozsudku OS. Po pojednávaní to uviedla prokurátorka Krajskej prokuratúry v Žiline Silvia Jakubčíková.



Prokuratúra sa podľa nej domáhala uloženia prísnejšieho trestu najmä vzhľadom na to, že išlo o zneužívanie verejnej funkcie. "Rozhodnutie KS je právoplatné a konečné. Nie je proti nemu prípustný riadny opravný prostriedok," uviedla.



"Ja som dokladoval, že som nevinný, že som nespáchal žiaden trestný čin. Poradím sa, čo môžem urobiť ďalej," povedal po pojednávaní Bernaťák.



Podľa obhajcu Róberta Slamku chceli odvolaním dosiahnuť, aby sa ukázalo, že trstenský exprimátor bol nespravodlivo odsúdený. "V tejto chvíli bolo opätovne rozhodnuté, že je vinný. Z toho sme sklamaní. Rozsudok je právoplatný s tým, že bude možný mimoriadny opravný prostriedok na dovolanie," skonštatoval.



Exprimátora Trstenej uznali za vinného z vydierania a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa súdov sa tejto skutočnosti dopustil v roku 2011 ako riaditeľ Správy katastra v Tvrdošíne, keď na svoju podriadenú vyvíjal nátlak a vyhrážal sa jej výpoveďou. Pracovníčku katastra mal prinútiť, aby v rozpore so zákonom prepísala pozemky v Oraviciach v prospech Poľnohospodárskeho družstva Žiarec. Bernaťák tieto obvinenia už v minulosti odmietol.



Prípadom sa zaoberal aj prezident SR Andrej Kiska. V petícii ľudia žiadali, aby mu udelil milosť. Tú mu však hlava štátu neudelila s tým, že neboli zistené skutočnosti, za ktoré by ju mal dostať.