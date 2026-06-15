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Krajský súd vyhovel odvolaniu Šutaja Eštoka v spore s čurillovcami
Šutaj Eštok sa mal na základe rozsudku Mestského súdu Bratislava IV z 10. septembra 2025 policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. júna (TASR) - Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát čurillovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať.
„Žiaľ, ukázalo sa, že pravidlá a judikatúru najvyšších súdnych autorít o rozsudkoch pre zmeškanie, podľa ktorých sme celý čas postupovali, prevrátil odvolací súd doslova naruby,“ podotkol Kubina. Tvrdí, že napriek tomu, že existuje viacero precedensov, v ktorých podobné rozsudky pre zmeškanie odobrili aj najvyšší či ústavný súd, odvolací súd sa nimi neriadil.
„Rozhodol, že podľa jeho názoru v sporoch o ochranu osobnosti s peňažnou náhradou nemajetkovej ujmy je rozhodnutie kontumačným rozsudkom neprípustné. Je na škodu veci, že odvolací súd tento svoj názor vôbec nekonfrontoval s pomerne početnou judikatúrou, na ktorú sme v našich podaniach poukazovali, a to napriek tomu, že jeho právne závery idú nad rámec textu i účelu platnej a účinnej zákonnej úpravy rozsudku pre zmeškanie. Toto rozhodnutie nás prekvapilo, pretože až doposiaľ v tejto veci súdy rozhodovali v súlade s uvedenou judikatúrou,“ doplnil s tým, že rozhodnutie krajského súdu rešpektujú.
Kubina zároveň podotkol, že rozhodnutie krajského súdu prišlo v deň, keď mala prebehnúť exekúcia. Tá bude teraz podľa jeho slov zastavená a vec vrátená súdu prvej inštancie, ktorý ju prejedná na pojednávaní a nanovo vo veci rozhodne.
„Spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiaca všetky argumenty za aj proti. Preto je dobré, keď vyhráva v poctivom súboji, a nie kontumačne,“ napísal minister vnútra na sociálnej sieti.
Šutaj Eštok sa mal na základe rozsudku Mestského súdu Bratislava IV z 10. septembra 2025 policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. Šiestim policajtom mal takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania.
Minister vnútra na sociálnej sieti na pôvodný rozsudok pre zmeškanie reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Podotkol, že pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčítal aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.
„Žiaľ, ukázalo sa, že pravidlá a judikatúru najvyšších súdnych autorít o rozsudkoch pre zmeškanie, podľa ktorých sme celý čas postupovali, prevrátil odvolací súd doslova naruby,“ podotkol Kubina. Tvrdí, že napriek tomu, že existuje viacero precedensov, v ktorých podobné rozsudky pre zmeškanie odobrili aj najvyšší či ústavný súd, odvolací súd sa nimi neriadil.
„Rozhodol, že podľa jeho názoru v sporoch o ochranu osobnosti s peňažnou náhradou nemajetkovej ujmy je rozhodnutie kontumačným rozsudkom neprípustné. Je na škodu veci, že odvolací súd tento svoj názor vôbec nekonfrontoval s pomerne početnou judikatúrou, na ktorú sme v našich podaniach poukazovali, a to napriek tomu, že jeho právne závery idú nad rámec textu i účelu platnej a účinnej zákonnej úpravy rozsudku pre zmeškanie. Toto rozhodnutie nás prekvapilo, pretože až doposiaľ v tejto veci súdy rozhodovali v súlade s uvedenou judikatúrou,“ doplnil s tým, že rozhodnutie krajského súdu rešpektujú.
Kubina zároveň podotkol, že rozhodnutie krajského súdu prišlo v deň, keď mala prebehnúť exekúcia. Tá bude teraz podľa jeho slov zastavená a vec vrátená súdu prvej inštancie, ktorý ju prejedná na pojednávaní a nanovo vo veci rozhodne.
„Spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiaca všetky argumenty za aj proti. Preto je dobré, keď vyhráva v poctivom súboji, a nie kontumačne,“ napísal minister vnútra na sociálnej sieti.
Šutaj Eštok sa mal na základe rozsudku Mestského súdu Bratislava IV z 10. septembra 2025 policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. Šiestim policajtom mal takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania.
Minister vnútra na sociálnej sieti na pôvodný rozsudok pre zmeškanie reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Podotkol, že pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčítal aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.