Krajským súdom klesla od začiatku roka nerozhodnutá agenda o 562 vecí

Bratislava 4. júna (TASR) - Od začiatku roka klesla krajským súdom nerozhodnutá agenda o 562 vecí. Celkovo krajské súdy zaznamenali 13.196 nových vecí a do 30. apríla vydali 13.758 rozhodnutí. Vyplýva to z informácií, ktoré na svojom webe zverejnilo Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Najväčší priemerný počet nerozhodnutých vecí na sudcu pripadá na Krajský súd (KS) v Bratislave (93,38), KS v Košiciach (70,95) a KS v Prešove (60,89). Naopak, najmenej nerozhodnutých vecí na jedného sudcu je na KS v Trenčíne (25,47) a na KS v Banskej Bystrici (29,35). Celkový počet nerozhodnutých vecí vzrástol od začiatku roka len na dvoch z ôsmich krajských súdov, a to v Košiciach (o 136 vecí) i Nitre (o 82 vecí). Krajské súdy majú celkovo 19.618 nerozhodnutých vecí.



Najväčší mesačný nápad na jedného sudcu zaznamenali od začiatku roka na KS v Prešove (11,73). Zároveň na tomto súde zaznamenali aj najväčší mesačný priemer rozhodnutých vecí (13,89) na sudcu. Najmenší mesačný nápad na sudcu je na KS v Trenčíne (7,31) a KS v Trnave (8,67).