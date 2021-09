Krakovský: Akcia Gorila aj odposluchy boli nezákonné

Bratislava 6. septembra (TASR) - Akcia Slovenskej informačnej služby (SIS) pod krycím názvom Gorila aj odposluchy s ňou súvisiace boli nezákonné. Po prvom dni súdneho pojednávania s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom T. to uviedol jeho advokát Martin Krakovský.



"Ústavný súd (ÚS) SR už pred približne deviatimi rokmi skonštatoval, že samotná akcia Gorila a odposluchy, ktoré jej predchádzali, boli nezákonné," skonštatoval. Nespochybňuje, že veci nahraté v Gorile sú nejakým spôsobom toxické. Poznamenal, že ako advokát sa však pozerá na to, či sa odposluch urobil zákonným spôsobom.



Upozornil tiež, že nahrávka sa našla až počas druhej domovej prehliadky u podnikateľa Mariana K. "Pri prvej sa nič také na nočnom stolíku nenašlo, je minimálne podozrivé, že až pri druhej domovej prehliadke sa niečo nájde," dodal.



Obhajca, ako aj Dobroslav T. poukázali, že ak sa v rámci domovej prehliadky zaistia veci, ktoré sa netýkajú daného prípadu, majú sa vrátiť. "Nemôžete s týmto dôkazom postupovať, akoby bol získaný zákonným spôsobom. To sa v tomto prípade podľa názoru obhajoby neudialo," zhrnul.



Pripomenul tiež, že jeho klient v roku 2011 zriadil špeciálny tím na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), aby sa nahrávke venoval a nesnažil sa hatiť cestu vyšetrovateľom.



Okresný súd Bratislava I prerušil v pondelok proces do utorka (7. 9.). Predvolaný je bývalý generálny prokurátor Jaroslav Čižnár a ďalší svedok.