Kramara: Katolícki kňazi pôsobia prakticky vo všetkých nemocniciach

Bratislava 24. januára (TASR) – Katolícki kňazi pôsobia prakticky vo všetkých slovenských nemocniciach. Okrem toho, že sú k dispozícii veriacim, mnohí z nich pomáhajú aj ako dobrovoľníci pri riešení situácie s ochorením COVID-19. Pre TASR to potvrdil hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.



"Kňazi sú k dispozícii veriacim, ktorí požiadajú o duchovnú službu, či už svätú spoveď, sväté prijímanie, pomazanie nemocných alebo aj duchovný rozhovor," priblížil Kramara. Vysluhujú sviatosti pacientom, ale na požiadanie aj zdravotníkom, ak o ne prejavia záujem.



Pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR cirkev v prvej, ale aj počas druhej vlny pandémie pripravila zoznam duchovných, ktorí sú určení pre jednotlivé nemocnice i pre domovy sociálnych služieb. "Ide dohromady približne o 200 duchovných. Spomedzi nich, ale aj navyše k nim, sa teraz prihlásili kňazi-dobrovoľníci, ochotní vykonávať v nemocniciach kňazskú službu, ale aj pomôcť v organizačnej, krízovej, podpornej či zdravotníckej oblasti," priblížil hovorca KBS.



V Košickej arcidiecéze takto už v nemocniciach pôsobí podľa Kramaru približne 60 kňazov, ktorí sa pridali k 13 stálym nemocničným duchovným. "Máme ochotu reagovať na potrebu pomoci na celom Slovensku. Napríklad v Nitrianskej diecéze je pre službu chorým na ochorenie COVID-19 teraz určených dohromady 40 kňazov. V Bratislave sa k dvadsiatke pravidelných nemocničných duchovných prihlásili ďalší," uviedol Kramara. Ako dodal, vždy je to so súhlasom diecézneho biskupa.



V nemocniciach a domovoch sociálnych služieb okrem kňazov pomáhajú aj desiatky rehoľníkov.