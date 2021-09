Kramara: Návšteva pápeža v nás zanechala pocity veľkej radosti

Bratislava 15. septembra (TASR) - Návšteva Svätého Otca na Slovensku v nás zanechala pocity veľkej radosti, zároveň tiež množstvo krásnych podnetov na uvažovanie. Uviedol to hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.



"Pán nám požehnal nádherné počasie, a tak Svätého Otca mohli prijať desaťtisíce pútnikov vo všetkých troch slovenských cirkevných provinciách - dvoch latinských, Košiciach a Bratislave, kam patrí aj Šaštín, a v Prešove, ktorý je domovom gréckokatolíckej metropoly byzantského obradu," priblížil Kramara. Podľa jeho slov ľudia prežili dni plné šťastia. "Priznám sa, že som sa neubránil slzám, keď Svätý Otec s papamobilom vošiel na štadión medzi mladých v Košiciach, bolo to nádherné. A nádherný bol aj Šaštín, napriek všetkým komplikáciám," uviedol hovorca.



Povzbudenia Svätého Otca boli podľa Kramaru veľmi bohaté, tak pre kňazov, ako aj biskupov a zasvätených. "Žiť vieru, ktorá nie je strnulá, ale je v pohybe, vychádza v ústrety, je prorocká, nesústredí sa na čísla a vyjadrenia moci, ale dôveruje aj v maličkosti tomu, že Božia moc je tá, ktorá rozhoduje. Žiť vieru, ktorá je znamením, ktorému budú odporovať, nie v zmysle vyvolávania konfliktov, ale v zmysle náročnosti na seba samých, aby sme vydávali autentické svedectvo evanjelia a neprepadli nikdy sebectvu a povrchnosti," povedal Kramara.



Zároveň pápežovi Františkovi odkázal, že sa za neho budú ľudia na Slovensku modliť a poprosil, aby sa modlil aj on za našu krajinu.



Návšteva pápeža trvala na Slovensku od 12. do 15. septembra, pričom počas svojej pastoračnej cesty navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Išlo o prvú cestu pápeža Františka na Slovensko.