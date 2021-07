Kramara: Treba sa spojiť a pomôcť si, aby sa návšteva pápeža podarila

Na archívnej snímke hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara Foto: TASR - Vladimír Miček

Bratislava 23. júla (TASR) - Všetci by boli radšej, keby mohol na septembrové stretnutie s pápežom Františkom prísť každý, ale sme v situácii pandémie a musíme to brať do úvahy. Pre TASR to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara. Poukázal, že aj preto Svätý Otec necestuje tak ako zvyčajne napríklad do desiatich krajín za rok, ale v roku 2021 bol iba v Iraku, a toto je jeho druhá cesta. Tvrdí, že je to vzácne a výnimočné, že ide na Slovensko, a preto sa treba teraz spojiť a pomôcť si navzájom, aby sa návšteva pápeža dobre podarila a priniesla povzbudenie čím viac ľuďom.Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Kramara potvrdil, že ide o podmienku zo strany štátu.povedal Kramara. Potvrdil, že im bolo komunikované, že ak sa počet účastníkov nemá radikálne obmedzovať, tak sa musí stanoviť podmienka plnej zaočkovanosti.uviedol hovorca KBS. Zároveň dodal, že budú musieť veľa komunikovať, aby to ľudia správne pochopili a v dobrom prijali.Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že očkovanie bude vstupom na stretnutie so Svätým Otcom aj z toho dôvodu, aby sa čo najviac ľudí mohlo na tejto udalosti zúčastniť.doplnila.Za plne zaočkovanú osobu sa podľa slov Eliášovej považuje osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky či osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky. Rovnako ide aj o osobu najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.