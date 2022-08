Krásnu Hôrku zrekonštruujú za vyše 20,6 milióna eur

Bratislava 1. augusta (TASR) - Národnú kultúrnu pamiatku (NKP) hrad Krásna Hôrka zrekonštruuje firma MBM-Group za 20.639.997 eur s DPH. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv (CRV).



Zmluvu so zhotoviteľom uzatvorilo Slovenské národné múzeum (SNM) 28. júla. Zmluvná cena je 17.199.998 eur bez DPH, 20.639.997 eur s DPH. Obnova je stanovená na etapy, zmluva stanovuje aj míľniky rekonštrukcie, renovácia dolného hradu a časti stredného hradu vrátane rozvodov a potrebnej infraštruktúry by mohla byť dokončená do konca roka 2023, doba realizácie je stanovená do 18 mesiacov od začatia diela.



Vo verejnom obstarávaní na realizáciu obnovy hradu Krásna Hôrka a revitalizáciu jeho bezprostredného okolia predložili ponuky piati záujemcovia, vyhodnocovala ich expertná komisia.



Zámerom plánovanej obnovy je zachovať originálne historické konštrukcie a ochrániť autenticitu objektu. Obnova má preto zbaviť hradný komplex nevhodných zásahov havarijných sanácií z minulosti a prinavrátiť zlikvidované prvky tradičnými remeselnými postupmi.



Komplexnou revitalizáciou má prejsť aj bezprostredné okolie. Vo vstupnom areáli majú návštevníci nájsť nové parkoviská spĺňajúce aktuálne požiadavky na ekológiu a funkčnú vybavenosť vrátane miest na nabíjanie elektromobilov, elektronického informačného systému. V areáli má tiež fungovať informačné centrum, ktoré bude vybavené miestnosťou na multimediálne prezentácie a prezentáciu hradu pre návštevníkov so zrakovým alebo pohybovým obmedzením. Realizácia stavby po etapách sleduje možnosť postupne sprístupniť pre verejnosť ucelené časti hradného komplexu.



Pri obnove hradu Krásna Hôrka bolo ku koncu roka 2021 preinvestovaných 6.805.175 eur, ktoré pochádzali najmä z poistného plnenia, v menšej miere zo štátneho rozpočtu a verejnej zbierky. Na komplexnú obnovu dolného, stredného a horného hradu plus podhradia vyčlenila vláda takmer 35 miliónov eur.



Hrad Krásna Hôrka zdevastoval 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad.