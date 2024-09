Krátky: PS použilo druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte na svoje PR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) použilo druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte na svoje PR. Skonštatoval to opozičný poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko) v súvislosti s voľbou predsedu Národnej rady (NR) SR.



PS chcelo, aby sa do programu na septembrovú schôdzu parlamentu zaradila voľba šéfa parlamentu. Ústavnoprávny výbor to však vo štvrtok neschválil. Za tento bod nehlasoval ani Krátky. Progresívne Slovensko podľa neho na podporu tohto návrhu neoslovilo opozičné strany. "Druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte použili na svoje PR, čo je škoda," poznamenal Krátky. Hnutiu preto ponúka spoločné rokovania o spoločnom postupe v rámci opozície. "Ponúkame sa ako sprostredkovateľ. Zabezpečíme miesto aj čas," dodal. Krátky si myslí, že vláda sa na opozíciu pozrie vážne až vtedy, ak budú spolupracovať.



"PS z môjho pohľadu navrhlo dôležité uznesenie, ktoré hovorí o vyhlásení voľby predsedu NR SR. Toto uznesenie malo byť červenou líniou, ktorá by mala spojiť všetky demokratické strany, a keď koalícia nie je schopná od prezidentských volieb navrhnúť predsedu parlamentu, tak by opozícia mala konať spoločne," skonštatoval Krátky.



Miesto predsedu parlamentu sa uvoľnilo po víťazstve Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Koalícia sa stále nedohodla, kto tento post obsadí. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý chce na toto miesto ministra investícií Richarda Rašiho z Hlasu-SD. Predseda SNS Andrej Danko považoval za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov. Neskôr však odmietol ponuku na post predsedu NR SR výmenou za niektorý z rezortov v gescii SNS.