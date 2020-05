Kreatívne centrum nebude, sídlo KHB v Dome umenia nie je ohrozené

Bratislava 23. mája (TASR) - Uvoľňovanie opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia nového koronavírusu otvorilo od 11. mája aj Kunsthalle Bratislava (KHB). Verejnosť si opäť môže pozrieť rozsiahlu česko-slovenskú výstavu Moc bezmocných, inštalovanú na 1. poschodí galérie, aj samostatnú prezentáciu výtvarníčky s originálnym prístupom k otázke rómskej identity a feminizmu, víťazky Ceny Oskára Čepana Emílie Rigovej "Čohani z Koni Ajlend" (Čarodejnica z Coney Island) situovanej v priestore Kunsthalle LAB. Výstavy sú predĺžené do 5. júla.



"Galerijní mediátori nosia rúška, poskytujú návštevníkom dezinfekciu rúk, ako aj praktické informácie pre bezpečný a príjemný pobyt vo výstavných priestoroch," uviedla pre TASR PR manažérka KHB Lila Rose s tým, že v súčinnosti s Národným osvetovým centrom (NOC) priebežne koordinujú aj ďalšie hygienické zabezpečenia zdieľaných priestorov budovy tak, aby návšteva divákov na výstavách bola bezpečná, plynulá počnúc vstupom do budovy.



Fungovanie KHB bolo i témou minulotýždňového prvého stretnutia Ministerstva kultúry SR s novým vedením NOC, ktoré galérii poskytuje výstavné a administratívne priestory. "Vďaka podpore z oboch strán sa bude môcť v druhej polovici roka realizovať naplánovaný domáci aj medzinárodný výstavný program," konštatovala Rose. Ďalej potvrdila, že v minulom roku avizovaný projekt tzv. Kreatívneho centra sa nebude realizovať a oficiálne sídlo KHB v Dome umenia tak naďalej nie je ohrozené.



S pochopením sa stretla aj požiadavka na legislatívnu úpravu a rozšírenia zákona o múzeách a galériách, ktorý v súčasnej podobe nepozná galerijnú inštitúciu typu Kunsthalle. "Tá zo svojej podstaty netvorí a nespravuje zbierkové fondy v zmysle hmotného kultúrneho dedičstva, no svojou činnosťou tvorí nezameniteľné nehmotné kultúrne dedičstvo," podčiarkla Rose s tým, že rezort kultúry prisľúbil novelizáciu zákona a legislatívne riešenie v najbližších dvoch rokoch. Usporiadanie riadneho výberového konania na vedúcu pozíciu organizácie rezort avizoval najneskôr do konca júla.