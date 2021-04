Kremeľ: Odmietnutie SR neovplyvní dôveryhodnosť vakcíny Sputnik V

Moskva 9. apríla (TASR) - Kremeľ sa domnieva, že odmietnutie Slovenska zaregistrovať vakcínu Sputnik V nijakým spôsobom nenarúša dôveryhodnosť ruskej vakcíny v Európskej únii. Uviedol to v piatok na brífingu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Je to jedna z najlepších vakcín na svete, jedna z najspoľahlivejších a najefektívnejších vakcín na svete. To už ukazujú big data, ktoré sú k dispozícii," vyhlásil Peskov citovaný agentúrou Interfax.



Interné diskusie o vakcíne na Slovensku nie sú podľa Peskova záležitosťou Ruska. Poznamenal, že ak Slovensko Sputnik V nepotrebuje, poteší to mnoho iných krajín, ktoré majú o túto vakcínu záujem. "Ako sa hovorí: zostane viac iným".



Spravodajský portál Meduza.io pripomenul, že slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vo štvrtok oznámil, že ruská vakcína dodaná do SR sa líši od vzoriek Sputniku V, o ktorých napísal vedecký časopis The Lancet a ktoré skúma Európska agentúra pre lieky (EMA).



Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý dohliada na výrobu vakcíny Sputnik V, v reakcii na to požiadal Slovensko, aby vrátilo už dodaných 200.000 dávok vakcíny. Ako dôvod RFPI uviedol mnohonásobné porušenie zmluvy. Tvrdí, že vakcína bola testovaná v laboratóriu, ktoré nie je akreditované Európskou úniou, aj keď také boli k dispozícii, napísal Interfax.



Podľa Peskova vznikla "nejasná kauza s laboratóriom, ktoré predložilo určité závery".



Vyhlásenie ŠÚKL týkajúce sa rozdielnosti vakcín označil RFPI za "fake news". "Všetky dávky Sputniku V sú rovnako kvalitné a prechádzajú prísnou kontrolou kvality v Gamalejovom inštitúte", ktorý ju vyvinul, uvádza sa vo vyhlásení RFPI.