KREMNICKÉ GAGY 2024: Majú za sebou druhý deň

Kremnica 25. augusta (TASR) - Príjemná atmosféra, dobrá nálada a stovky usmiatych rodín aj s ratolesťami dotvorili v sobotu 24. augusta druhý deň medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2024. Program otváral dopoludnia kreatívny workshop s Bublinou pre všetky zvedavé deti.



Na svoje si prišli fanúšikovia divadla. Mestské divadlo Žilina priviezlo do Kremnice inscenáciu A je to tu zas. Adolf Hitler sa záhadne prebúdza v súčasnom Berlíne. Je vo výbornej kondícii a chce pokračovať v práci. To čo sa začína ako zábava, sa postupne mení na Hitlerov nový politický program. Budmerické divadlo uviedlo hru Milovaná moja suseda, príbeh dvoch znepriatelených susediek, ktorých spor musí nakoniec riešiť až televízna relácia. Košické divadlo Romathan uviedlo inscenáciu Úsmevné príbehy Rómov, ktoré pripomenú skutočný život éry 60. až 70. rokov.



Populárne bratislavské Divadlo GUnaGU sa predstavilo s inscenáciami Varím a verím a Horúci juh. Na Slovensku už neexistujú labužníci, sú len stravníci, uvádza v preambule inscenácia Varím a verím. Cez fenomén jedla umožní nahliadnuť do našich dejín, od prešporských kaviarní a viech, cez Slovenský štát, nálet na rafinériu Apollo, znárodnenie, ruskú okupáciu, následnú normalizáciu až po mafiánske roky po nežnej revolúcii.



Horúci juh je čierna komédia zo slovenského juhu. Papriku a rajčiny sa už neoplatí pestovať a tak rodina z juhu pestuje marihuanu. Arpi sa stará o skleník a jeho sestra Ila, sprievodkyňa vo vlaku, ju vozí klientom a miestny policajt Zolo drží nad tým ochrannú ruku. Nikto ale nie je spokojný so svojim životom a všetci chcú odísť ďaleko. Jedného dňa sa v skleníku zjaví neznáme dievča a všetko sa zmení. Zaslúženou odmenou za herecké výkony umelcov bol potlesk na otvorenej scéne a standing ovation zaplneného šapitó.



"Táto inscenácia vznikla veľmi príjemne. Ja som v našom divadle už rekvizita, som tam už 27 rokov, mám aj svoje skladové číslo. Od nás troch, ktorí tam už dlho hráme, od Csongora Kassaia a Anikó Vargovej, vznikla požiadavka, aby nám Viliam Klimáček napísal niečo na telo, čo by bolo také írečité, maďarské. Vyrozprávali sme príbeh, ako žijú ľudia na juhu Slovenska, ako sa prebíjajú životom, či by sme to nemohli zahrať. Jemu sa to zapáčilo a vznikol Horúci juh," povedal pre TASR jeden z protagonistov Viktor Horján.