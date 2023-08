Kremnické gagy ocenili najlepšie vystúpenia

Kremnica 27. augusta (TASR) - Bratislavské divadlo L + S s legendárnou hrou Milana Lasicu a Júliusa Satinského Deň radosti (v 21. storočí) ukončilo v nedeľu večer 43. ročník festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Počas troch dní od piatka 25. augusta mali návštevníci festivalu možnosť pozrieť si viac ako 70 vystúpení umelcov z celého sveta. Festival poctila návštevou aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.



Akadémia humoru na čele s herečkou Janou Oľhovou udelila ocenenia v jednotlivých kategóriách nasledovne:



Cenu Grand Prix získal španielsky súbor Yilana za hudobnú šou Primitals, cenu Zlatý gunár za celoživotný prínos humoru a divadlu si prevzala herečka Zuzana Kronerová, zlatého gunára za výtvarné umenie získal ukrajinský výtvarník Vladimír Kazanevsky, za divadelné umenie si gunára odnáša české Divadlo na cucky za novú verziu rozprávky Tři oříšky, cenu za pouličné umenie dostal Slovinec Andrej Tomša za kreáciu s klobúkom Get the Hat. Cenu Stana Radiča získalo Divadlo bez masky za satirickú inscenáciu Vyučovanie dony Margarity v podaní Oľgy Belešovej.



"Vydržali sme doteraz, lebo sme sa dokázali pozerať s nadhľadom na všetky politické situácie, komunizmom počínajúc. Vždy bola nejaká politická situácia a máloktorá z nich priala humoru a satire. Nedali sme sa, stáli sme pevne a bojovali sme, až sme sa dostali po tohtoročný 43. ročník. Bol úžasný, bol krásny, prišlo ďaleko viac ľudí ako minulý rok. Vidíme to na vybranom vstupnom, vidíme to na parkoviskách, už nám nestačia ani tie náhradné, ktoré sme vytvorili. Je to úžasný pocit, keď človek prejde mestom a ľudia ďakujú, že mali krásne prežitý víkend. Je to potvrdením, že to nerobíme márne," povedal pre TASR riaditeľ festivalu Roman Vykysalý.