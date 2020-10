Kremský: V pláne reforiem chýba pozemková reforma

Bratislava 6. októbra (TASR) - Pozemková reforma či investície do ekologickej infraštruktúry, napríklad vodovodov a kanalizácií sú témy, ktoré v reformnom pláne chýbajú predsedovi Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Petrovi Kremskému (OĽANO). Reagoval tak na dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktorý v pondelok (5. 10.) predstavil jeho stranícky kolega minister financií Eduard Heger.



Dokument podľa Kremského obsahuje zmeny, ku ktorým EÚ Slovensko vyzýva už dlhé roky. "Doterajšie vlády ich však ignorovali, prípadne o nich roky iba hovorili bez praktických krokov," povedal Kremský pre TASR.



Osem hlavných oblastí v materiáli je však podľa neho vybraných správne. "Za najdôležitejšie považujem zelenú ekonomiku, digitalizáciu či vzdelávanie. Verím, že vo verejnej diskusii sa podarí spresniť a doplniť opatrenia v jednotlivých oblastiach tak, aby táto vízia viedla Slovensko k lepšiemu životu pre všetkých jeho obyvateľov i návštevníkov," reagoval Kremský. Dodal, že v dokumente sú oblasti, ktoré by bolo treba doplniť alebo zvýrazniť.



Ministerstvo financií v pondelok predstavilo dokument pozostávajúci z ôsmich oblastí, v ktorých sú zadefinované potrebné reformy. V súčasnosti sa Slovensko nachádza vo fáze prípravy plánu obnovy, ktorý čerpá z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Definitívny plán obnovy musí byť predložený Európskej komisii (EK) najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo by malo byť v januári 2021.