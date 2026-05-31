Kresťania si pripomínajú slávnosť Najsvätejšej Trojice
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Týždeň po slávnosti Zoslania Ducha Svätého slávia katolíci, evanjelici i ďalší kresťania slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá je jedným zo základov viery.
Pripomínajú si Boha Otca - Stvoriteľa, Boha Syna - Vykupiteľa Ježiša Krista a Boha Ducha Svätého, ktorý neustále oživuje osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Kresťania ďakujú tretej Božskej osobe Duchu Svätému za vznik cirkvi a jej uchovanie až po dnešné časy.
V evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sviatok Svätej Trojice uzatvára Svätodušný kruh, ktorý sa začal sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo a zároveň uzatvára aj slávnostnú polovicu cirkevného roka.
Presvätá Trojica sa v gréckokatolíckej cirkvi oslavuje v rámci sviatku Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha, ktoré predstavuje dovŕšenie zjavenia existencie jedného Boha v troch osobách.
V rímskokatolíckej cirkvi po slávnosti Najsvätejšej Trojice nasleduje ďalší významný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy pod názvom Božie telo (4. 6.). Slávi sa vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu.
