Kresťania slávia štvrtú adventnú nedeľu
Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Svätého písma, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Kresťania slávia 21. decembra štvrtú adventnú nedeľu. Katolíci i evanjelici počas tohto dňa na adventnom venci zapaľujú štvrtú sviečku, ktorá symbolizuje lásku. Osvetľuje posledné chvíle prípravy na narodenie Krista.
Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V Biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „svetlo sveta“.
Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Svätého písma, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci vekov.
