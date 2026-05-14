Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Slovensko

Kresťania vo štvrtok slávia sviatok Nanebovstúpenia Pána

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Veriaci si v tento deň spomínajú na udalosť, keď sa Ježiš Kristus na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní posledný raz stretol so svojimi učeníkmi ako ľudská bytosť.

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorý sa slávi 40 dní po Veľkej noci, si kresťania na celom svete pripomínajú tento rok vo štvrtok 14. mája. V katolíckej cirkvi ide o prikázaný sviatok.

Veriaci si v tento deň spomínajú na udalosť, keď sa Ježiš Kristus na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní posledný raz stretol so svojimi učeníkmi ako ľudská bytosť. Vyviedol apoštolov na Olivovú horu a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Súčasne im sľúbil zoslanie Ducha Svätého. Svedectvo o tejto udalosti možno nájsť v evanjeliách a knihe Skutky apoštolov.

V piatok (15. 5.) po sviatku Nanebovstúpenia Pána sa v katolíckej cirkvi začína novéna k Duchu Svätému. Ide o deväťdňové obdobie modlitieb pred svätodušnými sviatkami Turícami.

V evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku sa slávnosťou Vstúpenia Krista Pána na nebo 40 dní po Veľkej noci začína Svätodušný kruh cirkevného roka. Po tomto sviatku nasleduje v ECAV Nedeľa po Vstúpení. I keď vstúpením Pána Ježiša Krista na nebo sa skončilo jeho pozemské účinkovanie, jeho odchod neznamenal koniec spojenia s učeníkmi, ale začiatok duchovného spojenia s nimi. Učeníkov čakalo zvestovanie evanjelia po celom svete.

Počas sviatku Vstúpenia Krista Pána na nebo a v Nedeľu po Vstúpení je v ECAV chrámové rúcho bielej farby. Svätodušný kruh a zároveň slávnostnú polovicu cirkevného roka v tejto cirkvi uzavrie sviatok Svätej Trojice.
.

Neprehliadnite

Richard Raši sa v Azerbajdžane stretol s prezidentom Alijevom

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?