Kresťania vo štvrtok slávia sviatok Nanebovstúpenia Pána
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorý sa slávi 40 dní po Veľkej noci, si kresťania na celom svete pripomínajú tento rok vo štvrtok 14. mája. V katolíckej cirkvi ide o prikázaný sviatok.
Veriaci si v tento deň spomínajú na udalosť, keď sa Ježiš Kristus na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní posledný raz stretol so svojimi učeníkmi ako ľudská bytosť. Vyviedol apoštolov na Olivovú horu a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Súčasne im sľúbil zoslanie Ducha Svätého. Svedectvo o tejto udalosti možno nájsť v evanjeliách a knihe Skutky apoštolov.
V piatok (15. 5.) po sviatku Nanebovstúpenia Pána sa v katolíckej cirkvi začína novéna k Duchu Svätému. Ide o deväťdňové obdobie modlitieb pred svätodušnými sviatkami Turícami.
V evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku sa slávnosťou Vstúpenia Krista Pána na nebo 40 dní po Veľkej noci začína Svätodušný kruh cirkevného roka. Po tomto sviatku nasleduje v ECAV Nedeľa po Vstúpení. I keď vstúpením Pána Ježiša Krista na nebo sa skončilo jeho pozemské účinkovanie, jeho odchod neznamenal koniec spojenia s učeníkmi, ale začiatok duchovného spojenia s nimi. Učeníkov čakalo zvestovanie evanjelia po celom svete.
Počas sviatku Vstúpenia Krista Pána na nebo a v Nedeľu po Vstúpení je v ECAV chrámové rúcho bielej farby. Svätodušný kruh a zároveň slávnostnú polovicu cirkevného roka v tejto cirkvi uzavrie sviatok Svätej Trojice.
