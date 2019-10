Kresťanská únia pôjde do volieb na kandidátke OĽaNO

Bratislava 22. októbra (TASR) - Mimoparlamentná strana Kresťanská únia (KÚ) pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb na kandidátke OĽaNO. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a predsedníčka KÚ Anna Záborská.



"KÚ bude zastupovať kresťanov v budúcom parlamente a bude svedomím parlamentu," skonštatovala Záborská. Považuje za dôležité spájať sily, aby vznikla po voľbách silná vláda, ktorá očistí štát. Vysvetlila, že po rokovaniach s viacerými stranami sa napokon dohodli s OĽaNO na partnerskej dohode, aby KÚ ostala ako politický subjekt.



Strany sú podľa Matovičových slov dohodnuté na tom, že KÚ bude mať 15 miest na kandidátke OĽaNO. Dodal, že na nej budú aj Záborská a nezaradený poslanec Richard Vašečka. Priblížil, že Záborskej ponúkli číslo štyri na kandidátke, prvé tri miesta obsadí podľa jeho slov hnutie OĽaNO. Matovič zároveň pozval predsedu KDH Alojza Hlinu k spoločnému rokovaciemu stolu. "Pozývame ho ako partnera, aby sme dali každému kresťanovi istotu, že jeho hlas neprepadne," povedal.



"Dilemu pre kresťanského voliča znižujeme o jeden subjekt, pretože ideme do volieb spoločne," vyhlásil Vašečka. Zdôraznil, že chcú zastupovať záujmy kresťanov. Dodal, že dvere na prípadnú spoluprácu s inými kresťanskými stranami sú naďalej otvorené.



Skonštatoval, že ak je pre voličov problém, že menil stranícke tričko v minulosti, stále majú iné osobnosti, ktoré môžu voličom ponúknuť. "Rokovali sme dlho a zodpovedne. Sme zaviazaní, že budeme vytvárať spoločný poslanecký klub," odpovedal na otázku, či po pár rokoch neodíde z klubu, tak ako to urobil v minulosti.



Záborská odišla v januári tohto roka z KDH a založila KÚ. Vašečka v minulosti opustil klub OĽaNO, odišiel do KDH, kde kandidoval za predsedu hnutia, ale Hlina ho v súboji o toto kreslo porazil. Vašečka neskôr odišiel do KÚ. V KÚ pôsobí okrem Vašečku a Záborskej napríklad bývalý europoslanec za OĽaNO Branislav Škripek.



KÚ rokovala v posledných mesiacoch o spoločnom postupe do volieb aj s KDH. Doteraz sa nedohodli.