Rozhodnutie KDH Kresťanskú úniu mrzí, ale rešpektuje ho

Bratislava 25. marca (TASR) - Rozhodnutie KDH uprednostniť úzky stranícky záujem pred spájaním kresťanských síl Kresťanskú úniu (KÚ) mrzí, ale rešpektuje ho. Uviedla to strana v reakcii na vyjadrenie KDH, ktoré sa rozhodlo, že KÚ do septembrových parlamentných volieb nevezme na kandidátku.



KÚ tvrdí, že mala záujem o spoločný postup vo voľbách. "K rokovaniam sme pristupovali zodpovedne, komunikovali sme priamo a otvorene, ustúpili sme prakticky vo všetkom. Zo strany KDH sme nedostali za šesť týždňov jedinú serióznu odpoveď, ani jeden návrh dohody," uviedla KÚ vo svojom vyhlásení s tým, že KDH stále verejne opakovalo, že do volieb pôjde samo. Vyjadrenia, že KDH rokuje s jednotlivcami z KÚ, pokladajú za mimoriadne neférový prístup.



"Vyhovárať sa na programové otázky je absurdné. Pri žiadnom z osobných stretnutí predstavitelia KDH neprišli ani s jediným programovým návrhom. Neposlali nám ani jediný písomný návrh. Môžeme potvrdiť, že nás informovali, že kampaň chcú postaviť na kritizovaní tejto vlády," uviedla KÚ. Vo vyhlásení sa uvádza, že "nikto nepochybuje, že medzi KDH a KÚ nie sú prakticky žiadne hodnotové a programové spory. Ak by boli nastolené, riešili by sme ich. Ale neboli". KDH podľa KÚ totiž vôbec nereagovalo, ak neráta dve SMS správy.



KÚ sa vyjadrila aj k personálnym otázkam. "Naše vyjadrenie k tejto veci prišlo prvýkrát ako odpoveď na priamu otázku KDH, akú máme predstavu. A aj tú sme iniciatívne neskôr skresali na minimum, pretože sme si na nej vôbec nezakladali a v žiadnom prípade sme nechceli, aby bola prekážkou dohody. Nikdy sme sa nerozprávali o tom, aké miesta na kandidátke by sme chceli obsadiť a kým," doplnila KÚ vo svojom vyjadrení. Argumentovať ultimátami a porušovaním stanov KDH je podľa KÚ nezmyselné. Poukázali tiež na to, že žiadali o rozhodnutie Radu KDH a poslali jej návrh, ako by mohlo uznesenie vyzerať.



Záujem zúčastniť sa na septembrových parlamentných voľbách KÚ potvrdila.