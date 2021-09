Pápež František: Kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným

Na snímke Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej predsedá Svätý Otec (vpravo) na priestranstve pred mestskou športovou halou - homília Svätého Otca v Prešove 14. septembra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej predsedá Svätý Otec na priestranstve pred mestskou športovou halou - homília Svätého Otca v Prešove 14. septembra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej predsedá Svätý Otec na priestranstve pred mestskou športovou halou - homília Svätého Otca v Prešove 14. septembra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Prešov 14. septembra (TASR) - Kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným. Krížikov je nespočetne veľa - na krku, v dome, aute, vo vrecku, ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce. V deň sviatku Povýšenia svätého Kríža to v homílii počas sv. liturgie Jána Zlatoústeho v Prešove, ktorej predsedá, povedal Svätý Otec František.uviedla hlava katolíckej cirkvi. Poukázal na to, že aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri povrchnom pohľade a neprijmeme logiku kríža.uviedol pápež.Zvolanie Ježiša na kríži:je podľa slov Svätého Otca zvolaním, ktoré zachraňuje.uviedol počas homílie. Ako podotkol, krížikov je nespočetne veľa, ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce.zdôraznil.Z nazerania na kríž vychádza podľa jeho slov druhý krok, ktorým je vydávanie svedectva.skonštatoval pápež.povedal. V homílii poukázal na to, že kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali. Ale chce byť čistým prameňom nového spôsobu života - evanjeliového.priblížil v kázni pápež.Veriacich vyzval, aby si zachovali spomienku na osoby, ktoré ich živili a vychovávali vo viere.Pápež František po svätej liturgii v Prešove zavíta v utorok aj na košické sídlisko Luník IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.