Kretter: Triedený zber môže byť ovplyvnený zálohovaním PET fliaš

Bratislava 13. februára (TASR) - Triedený zber môže byť výrazne ovplyvnený zálohovaním PET fliaš a plechoviek. Odhady Inštitútu environmentálnej politiky ukazujú výpadok príjmov 4,1 až 10,7 milióna eur v súčasnom systéme. Uviedla to riaditeľka pre marketing a komunikáciu organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak Katarína Kretter. Zálohovanie podľa nej úplne nevyrieši ani problém s voľne pohodeným odpadom.



Problém vidí aj v tom, že doteraz boli ľudia naučení stláčať plastové fľaše, pri zálohovaní ich však stláčať nebudú musieť. "Nastane tu rozkol. Automaty alebo iný spôsob prijímania obalov pri zálohovaní bude požadovať, aby obaly neboli stlačené a aby sa dal prečítať kód," približuje Kretter. Stretnú sa tu podľa nej dve vzdelávacie kampane. Jedna k zálohovaniu a nestláčaniu fliaš a druhá kampaň OZV, ktorá zdôrazňuje stláčanie plastov. V tejto súvislosti Kretter konštatuje, že v zbere bude viac vzduchu, keďže ľudia nebudú poriadne plasty stláčať, nádoby sa budú javiť plnšie, a tak sa zvýši aj náklad na zvoz vytriedeného odpadu. "Súčasťou kampane k zálohovaniu by mala byť aj osveta, aby ľudia nezabúdali triediť aj ostatné plasty pôvodným spôsobom," myslí si.



Dôsledkom zálohovania môže byť aj znečistenie okolia kontajnerov. Ľudia z kontajnerov môžu vyberať zálohované obaly pre svoj finančný prospech. "Ziskuchtiví ľudia sa budú chcieť presvedčiť, či v kontajneri nie sú obaly, ktoré sa dajú speňažiť," podotkla Kretter.



Deklarovala, že do spustenia zálohovania chce Envi-Pak aktívne komunikovať so správcom zálohového systému. Chce, aby sa systém doladil tak, aby sa doriešili problémy, ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť a vyhli sa im pri spustení zálohovania. "Naša vízia do tohto roku je, že zálohovanie nebude o kalkulačkách a o príjme a výdaji, ale o nastavovaní toho systému do budúcnosti, aby to nemalo negatívny dosah na ostatný triedený zber," podotkla Kretter.