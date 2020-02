Krištáľové krídlo 2019 získalo trinásť slovenských osobností

Na snímke odborníčka na školskú legislatívu a spoluautorka mnohých programov kontinuálneho vzdelávania Eva Klikáčová si preberá ocenenie v kategórii filantropia počas slávnostného galavečera Krištáľové krídlo za rok 2019 v priestoroch opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave 9. februára 2020. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke skladateľ, kontrabasista a basový gitarista Juraj Griglák si preberá ocenenie v kategórii hudba počas slávnostného galavečera Krištáľové krídlo za rok 2019 v priestoroch opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave 9. februára 2020. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke kardiológ Robert Hatala si preberá ocenenie v kategórii medicína a veda počas slávnostného galavečera Krištáľové krídlo za rok 2019 v priestoroch opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave 9. februára 2020. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke speváčka Sima Martausová si preberá ocenenie v kategórii populárna hudba počas slávnostného galavečera Krištáľové krídlo za rok 2019 v priestoroch opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave 9. februára 2020. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke herec Juraj Kukura si preberá ocenenie v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie počas slávnostného galavečera Krištáľové krídlo za rok 2019 v priestoroch opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave 9. februára 2020. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 10. februára (TASR) – Trinásť slovenských osobností hospodárskej, vedeckej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sféry získalo v nedeľu večer (9. 2.) ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019. O nových laureátoch v desiatich kategóriách a mimoriadnom ocenení v 23. ročníku rozhodli odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla. Záštitu nad týmto prestížnym podujatím prevzal predseda vlády SR Peter Pellegrini.Prvou ocenenou na javisku opery Slovenského národného divadla bola v kategórii filantropia Eva Klikáčová, odborníčka na školskú legislatívu a spoluautorka mnohých programov kontinuálneho vzdelávania. Dvojica Branislav Cvik a Ľubomír Vančo získala ocenenie v kategórii hospodárstvo. Ich mená sa spájajú s jedným z najväčších úspechov slovenského pivovarníctva, značkou Urpiner, ktorá im priniesla už tri desiatky ocenení z medzinárodných súťaží.V kategórii hudba získal ocenenie Juraj Griglák, doma aj za hranicami Slovenska známy skladateľ, kontrabasista a basový gitarista. Minulý rok vydal už štvrtý štúdiový album From the Bottom. Reprezentantke Slovenska, zjazdovej lyžiarke Petre Vlhovej patrí ocenenie v kategórii šport. K medzinárodným úspechom tejto Liptáčky patria aj zlatá, strieborná a bronzová medaila z majstrovstiev sveta vo švédskom Aare vo februári 2019. Za ocenenie poďakovala prostredníctvom telemostu z nemeckého Garmisch-Partenkirchenu.Robert Hatala získal Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda. Práve pred 25 rokmi založil prvé špecializované pracovisko srdcovej arytmie na Slovensku a jedno z prvých v strednej Európe. Spolu s kolektívom prinavrátil viac ako 6 000 pacientom odstránením arytmie kompletné zdravie. V kategórii výtvarné umenie si ocenenie prevzal sochár, reštaurátor a pedagóg Oto Bachorík. Vyznáva klasické sochárske materiály, ale predovšetkým bronz, v spracovaní ktorého dosiahol jedinečné majstrovstvo. Plastiky tohto sochára môžeme nájsť na rozličných miestach, jedno z jeho diel je napríklad súčasťou Michalskej ulice v centre Bratislavy. V roku 2019 sa vrátil do bratislavskej Danubiany výstavou Monumenty.Úspešná speváčka Sima Martausová si prevzala ocenenie v kategórii populárna hudba. Na hudobnej scéne je od roku 2009, vydala päť albumov, najnovší Len tak sa stíšim vyšiel vo februári 2019. V roku 2017 bola nominovaná na ocenenie Slovenka roka, získala cenu ZAI za rok 2017 aj 2018 v kategórii speváčka roka. V kategórii inovácie a startupy patrí ocenenie Radoslavovi Danilákovi, ktorý je úspešným sériovým podnikateľom v Silicon Valley a zároveň jedným z najuznávanejších svetových hardvérových architektov s viac ako 25-ročnou praxou. Založil spoločnosť Tachyum, ktorá sa venuje vývoju prelomového širokospektrálneho aplikovateľného procesora Prodigy pre datacentrá.Herec Juraj Kukura získal ocenene v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie. Rok 2019 bol 18. sezónou bratislavského Divadla Aréna pod jeho úspešným vedením a 17. ročníkom Detskej Univerzity Komenského, ktorá vznikla z jeho iniciatívy. Predviedol pozoruhodný herecký výkon v divadelnej inscenácii Biblia. V kategórii publicistika a literatúra patrí ocenenie básnikovi, prozaikovi a spisovateľovi pre deti a mládež Rudolfovi Dobiášovi. Za svoju tvorbu bol slovenským Klubom nezávislých spisovateľov dvakrát navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru. V roku 2019 vydal zbierku noviel Tajní ľudia a iné príbehy.Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla, si prevzali Jozef Ciller a Ivan Vulev. Scénický výtvarník Jozef Ciller konceptuálnym videním dramatickej skutočnosti a objavovaním nových scénografických možností prispel k obohateniu a uznaniu tejto disciplíny. Odborná kritika ho považuje za zakladateľa špecifickej akčnej scénografie a následne scénografického statického dynamizmu. Venuje sa divadlu, televízii, filmu, architektonickým a výstavným projektom, réžii. Bol výtvarníkom a šéfom výpravy v SKD Martin. Je profesor na VŠMU v Bratislave. Pracoval ako scénograf alebo pedagóg v 20 krajinách sveta.Ivan Vulev je medzinárodne uznávaný odborník a priekopník odboru intervenčnej rádiológie na Slovensku. Vykonal viac ako desaťtisíc operačných výkonov. Spolu so svojím tímom vybudoval Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, ktoré sa zameriava na najmodernejšiu miniinvazívnu liečbu najsmrteľnejších ochorení. Nemocnica CINRE je najväčším pracoviskom na Slovensku. a ako jediná dokáže smrteľné ochorenia už do 24 hodín od jej vzniku. Každý jeden pacient je pre neho výzvou a novým príbehom." povedala pre TASR autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.