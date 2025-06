Kristína Vrecková predstavuje skladbu Život je teraz

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenská muzikálová herečka a speváčka Kristína Vrecková vstupuje do nového hudobného žánru - country popu. V spolupráci s renomovaným producentom Ľubomírom Mazákom vydáva singel Život je teraz, ktorý je originálnou slovenskou skladbou v tomto trende, kombinujúcou autentický country duch s moderným popovým zvukom a slovenským textom. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Spoločne s producentom Ľubomírom Mazákom, ktorý stál za úspešnými spoluprácami s hudobníkmi ako Bystrík, Miro Jaroš, Peter Cmorik, Robo Opatovský či Sima Magušinová, Kristína prináša nový vietor do slovenského hudobného sveta. Práca Ľuba Mazáka zaujala aj popredných country producentov v Nashville a v spolupráci s Kristel zdôrazňuje: „Chcel som vytvoriť skladbu, ktorá sa nestane len slovenskou verziou country, ale bude slovenskou country - naším jazykom a pritom rešpektujúca tradície tohto žánru.“



Výsledkom je novinka Život je teraz, ktorá u verejnosti zarezonuje predovšetkým výzvou k zameraniu sa na prítomný okamih. Ako samotná interpretka piesne hovorí: „V tejto skladbe absolútne nie je podstatné, čo bolo, ani čo bude. Občas zabúdame na prítomnosť a zahlcujeme sa minulosťou, ktorú nezmeníme. Život je teraz vyjadruje odvahu žiť, hoci aj neisto, ale naplno. Je to odkaz každému, kto niekedy váhal, odkladal dôležité rozhodnutie alebo čakal.“



Klip k piesni symbolicky znázorňuje hranicu medzi túžbou a realitou, scény sa odohrávajú na pozadí krásnych prírodných scenérií najväčšieho ranča na východnom Slovensku a ukazujú aj impozantný železničný viadukt, jeden z najvyšších v strednej Európe.



„Videoklip tak vyzýva k tomu, aby poslucháč nezostával iba snívať, ale začal vlastné túžby pretvárať do skutočnosti a naplno prežíval každý moment svojho života,“ dodáva speváčka.



Kristína Vrecková, známa aj pod umeleckým menom Kristel, doposiaľ zarezonovala najmä v muzikáloch v Divadle Nová scéna, Divadle Janart Jána Ďurovčíka aj Divadle Jiřího Myrona Ostrava, pričom jej záujem sa tak prirodzene prepája s herectvom a hudbou. Zaznamenala úspechy doma aj v zahraničí, napríklad bronzovou medailou v Los Angeles, účinkovaním v legendárnych produkciách či účasťou v televíznych šou, ktoré potvrdzujú jej všestrannosť i výrazný talent.