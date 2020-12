Krištúfková: Po kontakte s pozitívnym, je nutné byť 10 dní v karanténe

Bratislava 18. decembra (TASR) – Ak bol niekto v kontakte s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19, musí zostať v desaťdňovej karanténe. Najskôr na piaty deň sa môže ísť dať otestovať. Môže to byť aj o niečo neskoršie, keďže odberové centrá sú momentálne preplnené. Po zasadnutí pandemickej komisie to uviedla epidemiologička Zuzana Krištúfková.



Hlavný hygienik SR podľa Krištúfkovej udelil kľúčovým osobám pre chod štátu výnimku, a po tom ako absolvujú päťdňovú karanténu a po otestovaní majú test s negatívnym výsledkom, ju môžu ukončiť. Politikom, ale aj ostatným ľuďom na Slovensku však vzhľadom na zlú súčasnú pandemickú situáciu odporúča, aby pracovali z domáceho prostredia.



Epidemiologička to uviedla na margo toho, že lídri koaličných strán a členovia vlády, ktorí boli v kontakte s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽANO), nastupujú v piatok do domácej karantény, prípadne podstupujú testy. Matovič bol totiž pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19.