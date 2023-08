Kritici vývoja v SZPB zakladajú nové združenie

Bratislava 31. augusta (TASR) - Kritici vývoja v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov (SZPB) zakladajú vlastné občianske združenie s názvom Slovenské protifašistické hnutie. Spojiť chcú všetky protifašistické sily na Slovensku. SZPB kritizujú za zbližovanie sa s hnutím Republika, zväz to odmieta. Zároveň potvrdil, že Ministerstvo vnútra SR už zapísalo zmenu na poste predsedu.



"Chceme otvoriť priestor pre všetkých, ktorí si uvedomujú tragické dôsledky nacizmu a fašizmu, ale hlavne súčasné úsilie ich nasledovníkov etablovať sa v slovenskej aj európskej politike," deklarujú iniciátori nového hnutia. Prípravný výbor tvorí Miroslav Seget, Jozef Ťažký, Peter Weiss, Boris Zala a bývalý šéf Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev, ktorého zvolili za predsedu. Funkciu bude vykonávať do riadneho valného zhromaždenia.



Predstavitelia vznikajúceho hnutia považujú za neprijateľné "zbližovanie sa časti súčasného vedenia zväzu s neofašistickou stranou Republika". Odmietajú aj prijímanie členov tejto strany do zväzu. "Postup vedenia SZBP vnímame ako zradu na odkaze boja proti nacizmu a fašizmu v rokoch 2. svetovej vojny a zároveň ako legalizovanie profašistickej orientácie strany Republika na slovenskej politickej scéne," komentoval prípravný výbor.



Slovenský zväz protifašistických bojovníkov spoluprácu odmieta. Tvrdí, že s Republikou žiadna oficiálna neprebieha. "Základnou podmienkou pre spoluprácu s akoukoľvek politickou stranou je, aby prezentovala zásadný protifašistický postoj voči 2. odboju a osobitne voči Slovenskému národnému povstaniu," uviedol pre TASR Ján Rohár z mediálno-komunikačného oddelenia SZPB.



SZPB sa vyjadril aj k účasti na oslavách SNP vo Zvolene, ktoré organizovala oblastná organizácia SZPB v spolupráci so stranou Smer-SD. Zdôvodnil ju absenciou oficiálneho programu na celoslovenských oslavách v Banskej Bystrici. "SZPB sa nestotožňuje s takýmto formátom osláv a nebolo, na rozdiel od minulých ročníkov ani zapojené do ich organizovania," doplnil s tým, že delegácia Ústrednej rady SZPB sa napriek tomu zúčastnila na tichom kladení vencov pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici.



V máji si SZPB zvolil nové vedenie na čele s predsedom Viliamom Longauerom. Ministerstvo vnútra SR pre TASR potvrdilo, že v polovici augusta zapísalo zmeny údajov štatutárneho orgánu. "Podanie po doplnení spĺňalo všetky zákonom predpísané náležitosti," skonštatoval rezort v stanovisku. Rezort najprv zmenu nezapísal. Ako vtedy zdôvodnil, návrh neobsahoval podpisy nahradzujúce podpis pôvodného predsedu Pavla Sečkára tak, ako to vymedzuje zákon. Zároveň boli predložené dokumenty, ktoré spochybňovali voľbu nového predsedu.