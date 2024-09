KRITICKÁ SITUÁCIA V LIBANONE: Rezort vyzýva občanov SR opustiť krajinu

Bratislava 23. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR opätovne dôrazne vyzýva slovenských občanov, aby necestovali do Libanonu a krajinu opustili, kým sú ešte dostupné komerčné možnosti. Rezort o tom informoval na webe.



Odporúčanie vydal v reakcii na izraelské útoky v Dahieh - južnom predmestí Bejrútu (20. 9.) a nepredvídateľnosť prebiehajúceho konfliktu medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom.



"V tomto čase sú stále dostupné komerčné lety, ale so zníženou kapacitou. Bližšie informácie o letoch nájdete na stránke letiska Beirut Rafic Hariri International a u leteckých spoločností," pripomína ministerstvo.



Zároveň dôrazne vyzýva slovenských občanov dlhodobo žijúcich v Libanone, aby boli ostražití, dodržiavali pokyny miestnych bezpečnostných zložiek a sledovali aktuálny vývoj situácie.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva SR v Bejrúte (+961 81 313 423) alebo v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 h Konzulárne informačné centrum MZVEZ SR (+421 2 5978 5978).



"Zároveň odporúčame, aby slovenskí občania v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka," dodal rezort.