Kritiku organizovania Dňa Ministerstva vnútra SR rezort odmieta

Bratislava 21. júla (TASR) - Opozičnú kritiku spôsobu organizovania Dňa Ministerstva vnútra SR rezort pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) odmieta. Na akcii chce predstaviť všetky svoje zložky a peniaze použité na prípravu podujatia sú podľa neho aj investíciou do dôvery občanov. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann v reakcii na vyhlásenia exministra vnútra a poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý na tlačovej konferencii v pondelok kritizoval, že organizovanie podujatia zabezpečuje ministerstvo externe a že sa bude konať na bratislavskom výstavisku. Podľa Mikulca by akcia mohla stáť takmer 700.000 eur alebo viac.



„Pán Mikulec však zrejme zabudol, že on sám organizoval 6. septembra 2022 v priestoroch výstaviska Incheba Deň hasičov a 10. júna 2023 Deň Ministerstva vnútra SR pre najmenších. A to bez toho, aby sa unúval informovať verejnosť, čo bol vlastne prínos týchto podujatí,“ vyhlásil Neumann.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa hovorcu nechce, aby sa rezort skrýval za zatvorenými dverami a nepreniknuteľnými múrmi. „Chce, aby sa ľudia mohli pozrieť, kto ich chráni, ako fungujeme a čím všetkým prispievame k bezpečnosti tejto krajiny,“ podotkol Neumann. Organizovanie podujatia tak podľa neho nie je výdavok, ale služba verejnosti.



Pripravované podujatie rezortu Deň Ministerstva vnútra SR je podľa exministra Mikulca straníckou akciou vládnej strany Hlas-SD. Poslanec podľa svojich slov nerozumie, prečo najväčšie slovenské ministerstvo nezorganizuje toto podujatie vo vlastnej réžii. Vyhlásil, že za jeho pôsobenia v role ministra bolo podujatie na Akadémii Policajného zboru.