Križanová: Ocenenie sme dostali ako odplatu za už vykonané dielo

Bratislava 27. júna (TASR) - Vyznamenanie sme nedostali ako závdavok do budúcna, ale ako odplatu ku koncu života za už vykonané dielo. V príhovore za osobnosti, ktoré v nedeľu získali z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej štátne vyznamenania, to uviedla priekopníčka paliatívnej medicíny Kristína Križanová.



Poukázala na to, že štátne vyznamenania sa udeľujú za inovatívnu prácu, hrdinský čin či priekopnícke dielo. Križanová uviedla, že mnohí už majú viacej krížikov na chrbte a viacerým sa "prejav uznania prešmykol cez slučku času a prevzala ho rodina".



"Pre každého z nás je to ako keby ocenenie in memoriam," povedala Križanová s tým, že ide o pripomienku námahy a radosti, nádeje aj sklamaní, otvorených možností a zarúbaných ciest. "Aj pre vás, pani prezidentka, je to in memoriam - spomienka do kroniky, koho a prečo ste v čase svojho úradu vyzdvihli a dekorovali," poznamenala ocenená.



Ako uviedla, jej príbeh je spojený s plynulým a nenápadným in memoriam tisícov ľudí, ktorých mohla sprevádzať v zložitej a bolestnej etape ich životov. "Oni sú tiež najbližší blízki. Cítim, že dnes všetci prevzali ocenenie so mnou a úplne sa stiera, kto si na koho a na ktorom brehu spomína," uzavrela.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila v nedeľu 24 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho piatich in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka ôsmim ženám a 16 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.