Križo: Bol to náročný rok, ale o pozitívnych posunoch nemožno hovoriť

Bratislava 31. decembra (TASR) - Rok 2022 bol v oblasti školstva náročným rokom, ministerstvo školstva nemalo ľahkú pozíciu. Ale o pozitívnych vzostupoch a posunoch rozhodne nemožno hovoriť. Pre TASR to v hodnotení roka skonštatoval Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU).



"Dali by sa oceniť veľmi malé úspechy, ktoré vznikli po našom tlaku, ako je hodnotenie riaditeľov škôl, ktoré sa historicky prvýkrát realizovalo. Ukázalo sa, že asi desať percent škôl zažíva patologickú klímu v zborovni," povedal Križo.



Podľa jeho slov sa podarilo presadiť do vyhlášky, že SWOT analýzy škôl sa musia robiť po novom v súčinnosti s radou školy. Ocenil i to, že ministerstvo presadilo malé pozitívne zmeny v debyrokratizácii na úrovni základných škôl vo vyhláške o pedagogickej dokumentácii a základnej škole.