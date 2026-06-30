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Križo: Tento školský rok bol predposledný aktuálneho vedenia rezortu
Ministerstvo školstva odmieta, aby sa komplexné reformy v školstve hodnotili cez subjektívne známkovanie, osobné interpretácie a mediálne skratky.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Školský rok 2025/2026 bol predposledný aktuálneho vedenia rezortu. Súčasný minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa pravdepodobne stane len tretím v histórii SR, ktorý na svojom poste zotrvá celé funkčné obdobie. Pre TASR to uviedol Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) s tým, že dĺžka vo funkcii však automaticky neznamená kvalitu procesov.
„Zmien, ktoré sa v školstve zavádzajú, je naozaj veľa, no dejú sa rýchlo, nárazovo, nepripravene a chronicky bez poctivej participácie či odbornej diskusie. Štyridsať pracovných skupín, ktoré na začiatku minister založil, prakticky zaniklo,“ skonštatoval Križo.
Ak by SKU mala na konci tohto školského roka vystavovať vysvedčenia, museli by byť podľa Križa dve. „Prvé by dostal samotný úrad ministerstva školstva - odišiel by s hodnotením nedostatočná a s dvojkou zo správania za valcovanie procesov a ignorovanie odbornej verejnosti. Druhé vysvedčenie by patrilo ministrovi. Ten by síce za nefunkčný aparát, nezvládnutý personálny manažment a prebujnenú byrokraciu na ministerstve vyviazol so štvorkou, no na druhej strane mu patrí pozitívne slovné hodnotenie za úprimnú snahu o racionálne reformy, osobnú diplomaciu a otvorenú komunikáciu,“ zhodnotil.
Ministerstvo školstva odmieta, aby sa komplexné reformy v školstve hodnotili cez subjektívne známkovanie, osobné interpretácie a mediálne skratky. „Pán Viktor Križo má právo na svoj názor, ale jeho názor nemožno vydávať za stanovisko odbornej verejnosti,“ reagovali z rezortu školstva pre TASR.
Ako uviedli, Križo mal a má na ministerstve dvere otvorené. „Minister školstva s ním opakovane komunikoval a odborný dialóg bude hľadať aj naďalej. To však neznamená, že ministerstvo má automaticky preberať všetky jeho návrhy alebo verejné hodnotenia,“ doplnili.
Pri viacerých témach sa podľa rezortu postoje Križa opakovane nestretli so zhodou ďalších odborných partnerov v školstve. Podotkli, že medzi jednotlivými aktérmi existujú zásadné, v niektorých prípadoch až neprekonateľné rozdiely v odborných pohľadoch, metodických prístupoch aj predstavách o konkrétnom nastavení reforiem.
„Ministerstvo preto odmieta vytváranie dojmu, že ak neprijme názor jedného aktéra, znamená to absenciu diskusie. Takýto výklad je nepresný a neférový voči ostatným partnerom v školstve, ktorí sa na príprave riešení podieľajú vecne, odborne a zodpovedne,“ zdôraznili z rezortu.
Ako podotkli, dialóg neznamená povinnosť prijať každý verejne prezentovaný názor. „Dialóg znamená porovnávanie argumentov, posudzovanie dôsledkov a prijímanie riešení, ktoré sú uskutočniteľné, systémové a zodpovedné voči deťom, učiteľom, školám, regiónom aj verejným financiám,“ vysvetlili.
Zároveň deklarovali, že ministerstvo bude pokračovať v reformách, ktoré Slovensko potrebuje. „Nebude ich riadiť podľa subjektívnych hodnotení jednotlivcov, mediálneho tlaku ani zjednodušených známok, ale podľa odborných argumentov, potrieb škôl a zodpovednosti za celý systém,“ dodali z rezortu.
Tento školský rok mal byť kľúčovou prípravou na celoplošné spustenie veľkej kurikulárnej reformy, podporných opatrení a systémovej ochrany duševného zdravia. Realita v praxi však podľa Križa zaostala za očakávaniami. Pripomenul, že ministerstvo uviedlo do účinnosti minuloročnú veľkú novelu školských zákonov, no zmeny boli podľa neho nepripravené.
SKU sa podľa jeho slov s viacerými reformnými zámermi stotožňuje - dlhodobo volá po zmene kurikula, navýšení počtu asistentov na školách, zjednodušovaní procesov a digitalizácii. Myslí si však, že sa tieto kroky realizujú nepremyslene a chaoticky. Ako zhodnotil, ide o chronický problém slovenského školstva a ani súčasný minister s ním nedokázal nič urobiť.
Križo poukázal aj na neefektivitu procesov priamo na ministerstve. Za vážny problém tohto školského roka považuje eurofondy, kde ministerstvo podľa neho čelí závažnej kritike už aj zo strany Európskej únie. Kritizoval tiež napríklad meškanie vykonávacích vyhlášok o základných a stredných školách od schválenia noviel školských zákonov.
„Zmien, ktoré sa v školstve zavádzajú, je naozaj veľa, no dejú sa rýchlo, nárazovo, nepripravene a chronicky bez poctivej participácie či odbornej diskusie. Štyridsať pracovných skupín, ktoré na začiatku minister založil, prakticky zaniklo,“ skonštatoval Križo.
Ak by SKU mala na konci tohto školského roka vystavovať vysvedčenia, museli by byť podľa Križa dve. „Prvé by dostal samotný úrad ministerstva školstva - odišiel by s hodnotením nedostatočná a s dvojkou zo správania za valcovanie procesov a ignorovanie odbornej verejnosti. Druhé vysvedčenie by patrilo ministrovi. Ten by síce za nefunkčný aparát, nezvládnutý personálny manažment a prebujnenú byrokraciu na ministerstve vyviazol so štvorkou, no na druhej strane mu patrí pozitívne slovné hodnotenie za úprimnú snahu o racionálne reformy, osobnú diplomaciu a otvorenú komunikáciu,“ zhodnotil.
Ministerstvo školstva odmieta, aby sa komplexné reformy v školstve hodnotili cez subjektívne známkovanie, osobné interpretácie a mediálne skratky. „Pán Viktor Križo má právo na svoj názor, ale jeho názor nemožno vydávať za stanovisko odbornej verejnosti,“ reagovali z rezortu školstva pre TASR.
Ako uviedli, Križo mal a má na ministerstve dvere otvorené. „Minister školstva s ním opakovane komunikoval a odborný dialóg bude hľadať aj naďalej. To však neznamená, že ministerstvo má automaticky preberať všetky jeho návrhy alebo verejné hodnotenia,“ doplnili.
Pri viacerých témach sa podľa rezortu postoje Križa opakovane nestretli so zhodou ďalších odborných partnerov v školstve. Podotkli, že medzi jednotlivými aktérmi existujú zásadné, v niektorých prípadoch až neprekonateľné rozdiely v odborných pohľadoch, metodických prístupoch aj predstavách o konkrétnom nastavení reforiem.
„Ministerstvo preto odmieta vytváranie dojmu, že ak neprijme názor jedného aktéra, znamená to absenciu diskusie. Takýto výklad je nepresný a neférový voči ostatným partnerom v školstve, ktorí sa na príprave riešení podieľajú vecne, odborne a zodpovedne,“ zdôraznili z rezortu.
Ako podotkli, dialóg neznamená povinnosť prijať každý verejne prezentovaný názor. „Dialóg znamená porovnávanie argumentov, posudzovanie dôsledkov a prijímanie riešení, ktoré sú uskutočniteľné, systémové a zodpovedné voči deťom, učiteľom, školám, regiónom aj verejným financiám,“ vysvetlili.
Zároveň deklarovali, že ministerstvo bude pokračovať v reformách, ktoré Slovensko potrebuje. „Nebude ich riadiť podľa subjektívnych hodnotení jednotlivcov, mediálneho tlaku ani zjednodušených známok, ale podľa odborných argumentov, potrieb škôl a zodpovednosti za celý systém,“ dodali z rezortu.
Tento školský rok mal byť kľúčovou prípravou na celoplošné spustenie veľkej kurikulárnej reformy, podporných opatrení a systémovej ochrany duševného zdravia. Realita v praxi však podľa Križa zaostala za očakávaniami. Pripomenul, že ministerstvo uviedlo do účinnosti minuloročnú veľkú novelu školských zákonov, no zmeny boli podľa neho nepripravené.
SKU sa podľa jeho slov s viacerými reformnými zámermi stotožňuje - dlhodobo volá po zmene kurikula, navýšení počtu asistentov na školách, zjednodušovaní procesov a digitalizácii. Myslí si však, že sa tieto kroky realizujú nepremyslene a chaoticky. Ako zhodnotil, ide o chronický problém slovenského školstva a ani súčasný minister s ním nedokázal nič urobiť.
Križo poukázal aj na neefektivitu procesov priamo na ministerstve. Za vážny problém tohto školského roka považuje eurofondy, kde ministerstvo podľa neho čelí závažnej kritike už aj zo strany Európskej únie. Kritizoval tiež napríklad meškanie vykonávacích vyhlášok o základných a stredných školách od schválenia noviel školských zákonov.