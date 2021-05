Krízová linka pomoci poskytla takmer 30.000 poradenstiev

Bratislava 7. mája (TASR) – Na krízovej linke pomoci, ktorú pre pandémiu nového koronavírusu minulý rok zariadilo občianske združenie IPčko, poskytli psychológovia takmer 30.000 poradenstiev. Ľudia sa na linku obracali pri pocitoch osamelosti, strachu, myšlienkach či pokusoch o samovraždu, pri domácom i sexuálnom násilí, alebo keď potrebovali akútnu pomoci pri úmrtí blízkeho. Linku kontaktovali aj zdravotníci z prvej línie. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol programový riaditeľ združenia IPčko Marek Madro.







S príchodom nového koronavírusu na Slovensko sa podľa Madra veľký počet ľudí ocitol v situácii, ktorej čelil prvýkrát, a ktorá so sebou zároveň prináša mnohé straty, náročné a stresujúce situácie plné neistoty.



Linka zaznamenala 6567 kontaktov, keď ľudia pociťovali osamelosť či strach. Bezprostredne s následkami pandémie ochorenia COVID-19 súviselo 4717 kontaktov. Krízovú linku pomoci kontaktovalo 689 ľudí s prosbou o akútnu pomoc a podporu pri úmrtí blízkych na ochorenie COVID-19, 476 kontaktov bolo o výrazne zhoršenej sociálno-ekonomickej situácii vplyvom pandémie a 329 ľudí hovorilo o svojich pocitoch a strachu z testovania, očkovania a bezpečnostných opatrení.



"Pri 3075 pomáhajúcich rozhovoroch s psychológmi sa ľudia zdôverili s myšlienkami na samovraždu, 2216 kontaktov bolo priamo pri samovražednom pokuse a 2158 rozhovorov s témami domáceho a sexuálneho násilia," spresnil Madro. V súvislosti s témou ochorenia COVID-19 sa na krízovú linku pomoci intenzívne obracali aj zdravotníci (2178) a pracovníci v prvej línii. Špecifickou skupinou počas prvej vlny pandémie boli repatrianti v štátnych karanténach.



Vplyvom dlhodobého akútneho stresu sa podľa združenia na linku pomoci obracali ľudia, ktorí boli a sú obeťami či svedkami násilia v domácnostiach. Taktiež ľudia, ktorí pociťujú úzkosť, strach, obavy, ktorí sú zúfalí, bezmocní či vykazujú depresívne symptómy. "Nie raz sme pomáhali ľuďom aj pri prekonávaní tých najťažších chvíľ života - pri úmrtí členov rodiny, priateľov a kolegov, ale výrazný bol aj počet kontaktov, ktoré súviseli so sebapoškodením, samovražednými myšlienkami a tendenciami," spresnil programový riaditeľ.



Linku pomoci počas roka rozšírili aj o výjazdový terénny tím, pretože psychológovia boli opakovane v kontakte s ľuďmi, ktorí sa ocitli bez fyzickej pomoci a mali v úmysel ukončiť svoj život. Krízový intervenčný tím IPčko aktuálne pilotne pôsobí v Bratislavskom a Trnavskom kraji.



Preventívnou aktivitou linky pomoci v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky je stále prebiehajúca "nálepková kampaň". V rámci nej na železničných priecestiach, prierezoch či mostoch, kde vo vysokej frekvencii dochádza k samovraždnému správaniu, psychológovia umiestňujú nálepky a tabule s odkazom na pomoc. Vďaka týmto tabuliam psychológov kontaktovalo 72 ľudí.



Krízová linka pomoci poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s ochorením COVID-19. Kontaktovať ju ľudia môžu prostredníctvom telefónu na 0800 500 333, chatu, e-mailu alebo video poradenstva na www.krizovalinkapomoci.sk.