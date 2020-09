Krízový štáb riešil situáciu v Tvrdošíne

Žilina 18. septembra (TASR) – Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja zasadal krízový štáb. Hlavnou témou bola pripravenosť krajských organizácií na zvládnutie pandémie nového koronavírusu a situácia v okrese Tvrdošín, ktorý sa pre nepriaznivý vývoj zaradil na zoznam červených regiónov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Dodala, že prioritou kraja je ochrana rizikových skupín obyvateľov, ako i vybavenie ochrannými pomôckami pracovníkov v prvej línii.



„V našich zariadeniach sociálnych služieb v okrese Tvrdošín a v obci Zakamenné platí až do odvolania zákaz návštev. V Tvrdošínskom okrese sme ďalej zabezpečili 70 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti osobné ochranné pomôcky, ktoré sme získali zo Štátnych hmotných rezerv," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Kraj zdravotníkom zároveň poskytol aj testy pre rýchlu diagnostiku, aby mohli monitorovať svoj zdravotný stav.



V nemocnici v okrese Tvrdošín platí i pre pozitívne testovaným zdravotníkom prísny režim, návštevy sú opäť zakázané. Nemocnica zabezpečila zvýšené spotreby osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov a na desať dní sa pozastavili darcovské odbery na hematologicko-transfúziologickom oddelení.



Ochrannými pomôckami ŽSK vybavil aj všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji. „Rozdali sme posledné sady RAPID testov pre každý jeden subjekt – či už krajské zariadenia, súkromné alebo obecné. Naše zariadenia sú predzásobené, majú presné usmernenia, na čo majú slúžiť a kedy sa majú použiť," uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.



V troch stredných školách v správe ŽSK je aktuálne vyhlásená karanténa štyroch tried. Celkovo sa to týka 88 študentov a dvoch pedagógov. „V jednej škole už jedna trieda karanténu ukončila," dodala Remencová.



V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy naďalej platí zvýšená dezinfekcia priestorov. ŽSK apeluje na ľudí, aby v čo najväčšej miere využívali platbu kartou. „Kraj situáciu neustále monitoruje a podľa vývoja situácie je pripravený prijať aj ďalšie opatrenia," ubezpečila hovorkyňa.