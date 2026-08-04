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Kríž:Školy, ktoré sa na zmeny kurikula chceli pripraviť, majú priestor
Spoluautor kurikulárnej reformy je presvedčený, že urobili viac ako kedykoľvek v minulosti, aby sa na zmenu mohli pripraviť.
Autor TASR
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Bratislava 4. augusta (TASR) - Školy, ktoré sa na zmeny štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie od septembra chceli pripraviť, mali a majú priestor. Každý si mohol vybrať formu, aká jemu osobne najlepšie vyhovuje. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní ministerstva školstva a spoluautor kurikulárnej reformy Martin Kríž. Ako tvrdí, možno nie každý je pripravený na sedemmíľový krok hneď v prvom roku, ale to ani neočakávajú.
„Napriek tomu sú pravdepodobne aj takí, ktorí pripravení nie sú. Našou snahou však je, aby takých škôl a učiteľov bolo čo najmenej,“ uviedol. Domnieva sa, že medzi školami, ktoré začnú používať nové školské vzdelávacie programy až od septembra, je nemálo takých, ktoré už mnohé zmeny prakticky uplatňujú, pripravovali sa na zmenu rok alebo aj dlhšie, aby sa cítili dostatočne isto. „Sú medzi nimi určite aj takí, ktorí s prípravou začali len v posledných mesiacoch a budú potrebovať intenzívnu podporu,“ povedal Kríž.
Všetky školy budú mať v novom školskom roku vypracovanú pedagogickú dokumentáciu podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, učebné osnovy pre prvý ročník a učebný plán pre prvý cyklus. „V priebehu školského roka vypracujú učebné osnovy aj pre druhý a tretí ročník. Nový vzdelávací program je nevyhnutnou, nie však dostačujúcou podmienkou na to, aby sa naozaj začalo učiť po novom. Je to príležitosť a zároveň podnet pre pedagogické tímy v školách, aby začali inak premýšľať o vzdelávaní a pre jednotlivých učiteľov, aby začali inak robiť svoju prácu v triedach,“ poznamenal Kríž. Táto príležitosť však musí byť podľa neho využitá, čo je však ťažké vynútiť. Ako tvrdí, je dôležité, aby sa učiteľ chcel zapojiť a mal dostatok podpory.
Spoluautor kurikulárnej reformy je presvedčený, že urobili viac ako kedykoľvek v minulosti, aby sa na zmenu mohli pripraviť. Poukázal na podpornú činnosť zo strany Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). „Okrem ponuky tradičných formátov, ako sú vzdelávania a metodické materiály, pribudlo množstvo videotutoriálov, webinárov, k dispozícii je špecializovaný informačný portál vzdelávanie21.sk, metodický portál ucime.vzdelavanie21.sk,“ priblížil. Vyzdvihol aj edukafesty, kde školy, ktoré už vstúpili na cestu zmien, hostia učiteľov z okolia a priamo im prezentujú zmeny, ktoré sa u nich už uskutočnili.
V každom regióne je podľa Kríža k dispozícii personalizovaná podpora vo forme mentoringu, sieťovania, facilitácie prenosu dobrej praxe, doteraz pod názvom regionálne centrá podpory učiteľov, od septembra v pozmenenom formáte ako eduhuby. „Niekoľkokrát sme dotáciami podporili aj organizácie, ktoré šíria v školách overené inovácie, ktoré preukázateľne zvyšujú kvalitu výchovy a vzdelávania,“ uviedol Kríž.
Pripustil, že musia počítať aj s názormi, že reforma nebude úspešná. „Vysvetľujeme, prinášame argumenty a využívame spoluprácu so školami, ktoré potvrdzujú, že zmeny nie sú len kozmetické, že neprinášajú zníženie kvality vzdelávania, ale naopak. Prinášajú novú kvalitu a väčšiu pestrosť cieľov, ktoré vzdelávaním dosahujeme,“ povedal. Ako doplnil, mnohí prichádzajú na to, že plniť hlavy detí hotovými informáciami o svete akoby to boli prázdne nádoby, nie je také zmysluplné, ako podporovať rozvoj žiakov tak, aby na základe vedomostí budovali svoju schopnosť myslieť. A na základe takto vybudovaného poznania a pevného hodnotového základu dokázali aj zodpovedne konať v každodennom živote - školskom i mimoškolskom.
„Napriek tomu sú pravdepodobne aj takí, ktorí pripravení nie sú. Našou snahou však je, aby takých škôl a učiteľov bolo čo najmenej,“ uviedol. Domnieva sa, že medzi školami, ktoré začnú používať nové školské vzdelávacie programy až od septembra, je nemálo takých, ktoré už mnohé zmeny prakticky uplatňujú, pripravovali sa na zmenu rok alebo aj dlhšie, aby sa cítili dostatočne isto. „Sú medzi nimi určite aj takí, ktorí s prípravou začali len v posledných mesiacoch a budú potrebovať intenzívnu podporu,“ povedal Kríž.
Všetky školy budú mať v novom školskom roku vypracovanú pedagogickú dokumentáciu podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, učebné osnovy pre prvý ročník a učebný plán pre prvý cyklus. „V priebehu školského roka vypracujú učebné osnovy aj pre druhý a tretí ročník. Nový vzdelávací program je nevyhnutnou, nie však dostačujúcou podmienkou na to, aby sa naozaj začalo učiť po novom. Je to príležitosť a zároveň podnet pre pedagogické tímy v školách, aby začali inak premýšľať o vzdelávaní a pre jednotlivých učiteľov, aby začali inak robiť svoju prácu v triedach,“ poznamenal Kríž. Táto príležitosť však musí byť podľa neho využitá, čo je však ťažké vynútiť. Ako tvrdí, je dôležité, aby sa učiteľ chcel zapojiť a mal dostatok podpory.
Spoluautor kurikulárnej reformy je presvedčený, že urobili viac ako kedykoľvek v minulosti, aby sa na zmenu mohli pripraviť. Poukázal na podpornú činnosť zo strany Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). „Okrem ponuky tradičných formátov, ako sú vzdelávania a metodické materiály, pribudlo množstvo videotutoriálov, webinárov, k dispozícii je špecializovaný informačný portál vzdelávanie21.sk, metodický portál ucime.vzdelavanie21.sk,“ priblížil. Vyzdvihol aj edukafesty, kde školy, ktoré už vstúpili na cestu zmien, hostia učiteľov z okolia a priamo im prezentujú zmeny, ktoré sa u nich už uskutočnili.
V každom regióne je podľa Kríža k dispozícii personalizovaná podpora vo forme mentoringu, sieťovania, facilitácie prenosu dobrej praxe, doteraz pod názvom regionálne centrá podpory učiteľov, od septembra v pozmenenom formáte ako eduhuby. „Niekoľkokrát sme dotáciami podporili aj organizácie, ktoré šíria v školách overené inovácie, ktoré preukázateľne zvyšujú kvalitu výchovy a vzdelávania,“ uviedol Kríž.
Pripustil, že musia počítať aj s názormi, že reforma nebude úspešná. „Vysvetľujeme, prinášame argumenty a využívame spoluprácu so školami, ktoré potvrdzujú, že zmeny nie sú len kozmetické, že neprinášajú zníženie kvality vzdelávania, ale naopak. Prinášajú novú kvalitu a väčšiu pestrosť cieľov, ktoré vzdelávaním dosahujeme,“ povedal. Ako doplnil, mnohí prichádzajú na to, že plniť hlavy detí hotovými informáciami o svete akoby to boli prázdne nádoby, nie je také zmysluplné, ako podporovať rozvoj žiakov tak, aby na základe vedomostí budovali svoju schopnosť myslieť. A na základe takto vybudovaného poznania a pevného hodnotového základu dokázali aj zodpovedne konať v každodennom živote - školskom i mimoškolskom.