Odborníci: Kŕmidlo pre vtáky by sa malo dať ľahko vyčistiť

Bratislava 28. decembra (TASR) - Krmivo v kŕmidle pre vtáky by malo zostať suché aj pri daždi a snehu a tiež sa dať ľahko vyčistiť. Vyrobené by malo byť z odolných materiálov ako kvalitné drevo alebo pevný plast. Pre TASR to uviedla Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.



"Kŕmidlo by sa malo pravidelne čistiť, aby sa predišlo šíreniu chorôb. Ideálne každý deň odstraňujeme z kŕmidla trus, plesnivé zvyšky a zvlhnuté krmivo a dopĺňame ho. Raz týždenne ho vydezinfikujeme pomocou kefy s horúcou vodou, prípadne s použitím prípravku na báze chlóru," priblížila organizácia.



Čistenie je podľa ornitológov dôležité, pretože na kŕmidle môže medzi vtákmi dochádzať aj k prenášaniu vtáčích ochorení. Nebezpečná je trichomoniáza, ktorá sa prenáša trusom a napáda pinkovité vtáky, najmä zelienky obyčajné. "Nebezpečenstvo prikrmovania vzniká tým, že vtáky sa v kŕmidle koncentrujú na jednom mieste, pričom vo voľnej prírode k takému riziku nedochádza," skonštatovali.



Kŕmidlo by zároveň malo byť stabilné a bezpečné, aby sa k nemu nedostali iné zvieratá, napríklad mačky. Farba kŕmidla nie je rozhodujúca, môže byť farebné alebo splývať s prostredím, uviedla SOS/BirdLife. Pokračuje, že najvhodnejším umiestnením kŕmidla v záhrade je samostatne stojaca hladká tyč, zhruba 1,5 metra vysoká, na ktorej je kŕmidlo nedostupné pre mačky.



"Pri zavesení na strom sa ho snažíme tiež umiestniť tak, aby sa k nemu nevedeli dostať mačky, to je mimo dosahu z okolitého prostredia, napríklad na koncový tenký konár," podotkli ornitológovia. Dodali, že v meste sú podobne vhodné parky a sídliská, kde je potrebné, aby bolo kŕmidlo pod dohľadom. Vhodné sú aj kŕmidlá na balkónoch a terasách, kde majú vtáky väčšie bezpečie.