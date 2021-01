Kŕmidlo pre vtáky by sa malo pravidelne dezinfikovať

Bratislava 12. januára (TASR) - Kŕmidlo pre vtáky by sa malo pravidelne čistiť vhodným dezinfekčným prostriedkom. Môžu sa tak eliminovať choroby, ktoré sa prenášajú prostredníctvom trusu. Pre TASR to uviedla zoologička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová.



Po vyčistení kŕmidla dezinfekčným prostriedkom je potrebné ho nechať vysušiť. S prikrmovaním treba začať po odstránení všetkých pozostatkov chemických látok, poznamenala Lešová. "Interval čistenia podľa potreby – ak je kŕmidlo znečistené trusom, je potrebné vyčistenie. Ak je predkladané krmivo premáčané či napadnuté plesňou, je potrebné ho vymeniť a kŕmidlo vydezinfikovať," vysvetľuje zoologička.



Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku upozornil, že ak osoby spozorujú na kŕmidlách vtáky s podozrivými príznakmi, ako je malátnosť, našuchorené perie či prelety na krátku vzdialenosť, s kŕmením by mali na určitý čas prestať. Postačí podľa neho týždeň.



Operence by sa mali kŕmiť v zime počas nepriaznivého obdobia, keď je v prírodnom prostredí nedostatok prirodzenej potravy. "Živočíchy vo všeobecnosti sú v období núdze ohrozené najmä počas silnejších mrazov, vetrov, v čase tvorby hmiel a poľadovice a pri náhlom ochladení. V takomto nepriaznivom počasí sa len ťažko dostanú k získaniu prirodzenej potravy, ktorá je potrebná pre doplnenie energie," hovorí Lešová. Dodala, že vtáky nie je potrebné ďalej prikrmovať, ak sa vo voľnej prírode objaví prirodzená potrava.