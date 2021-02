Krok Štatistického úradu oceňuje SaS i Most-Híd

Bratislava 8. februára (TASR) – Krok Štatistického úradu (ŠÚ) SR stiahnuť návrh na vypustenie druhej otázky o národnosti privítal poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál. "Vecnými argumentmi nepodložená zmena na poslednú chvíľu by bola vážnou chybou,“ zdôraznil člen poslaneckého klubu SaS, ktorý stál za hromadnou pripomienkou takmer tridsiatky koaličných poslancov k návrhu ŠÚ.



Zároveň vyjadril presvedčenie, že zistenia zo sčítania by sa mali interpretovať tak, aby to bolo v prospech národnostných menšín. „Teda tak, že za osobu patriacu k národnostnej menšine sa bude považovať každý, kto si príslušnú menšinovú národnosť uvedie, či už v jednej alebo druhej otázke,“ dodal Dostál.



Šéf mimoparlamentnej strany Most-Híd László Sólymos hodnotí rozhodnutie ŠÚ ako víťazstvo zdravého rozumu nad populizmom. "Neraz veľmi nebezpečným, lebo vyjadrenia niektorých politikov o „čistej národnosti“ sú nebezpečné a nepatria do 21. storočia. Som rád, že ŠÚ im nepodľahol,“ dodal Sólymos.



Ďalší mimoparlamentný subjekt, ktorý zastupuje voličov maďarskej národnosti - Összefogás–Spolupatričnosť je naopak presvedčený, že ŠÚ podľahol politickému tlaku koaličných strán a nezohľadnil názory maďarskej a rusínskej komunity. "Pri výklade druhej národnosti stále panuje veľká neistota, preto odporúčame každému, kto sa považuje za Maďara a nepociťuje za dôležité označiť svoju druhú identitu, aby odpovedal len na prvú otázku týkajúcu sa národnosti a druhú ponechal nevyplnenú,” uviedol predseda Spolupatričnosti Szabolcs Mózes.



ŠÚ v pondelok informoval, že v dotazníku na nadchádzajúce sčítanie obyvateľov ostane zachovaná aj otázka týkajúca sa druhej národnosti. Rozhodnutie stiahnuť návrh na vypustenie druhej otázky predseda úradu Alexander Ballek odôvodnil priebehom pripomienkového konania a "nemožnosťou zmeniť v krátkom období pred termínom sčítania platný koncept".



Proti návrhu, ktorý inicioval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO), sa zdvihla veľká vlna kritiky, na nerešpektovanie odborného konsenzu a obchádzanie legislatívnych pravidiel upozornila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.