< sekcia Slovensko
Krúpa chce zistenia o dodávaných hasičských autách postúpiť OČTK
LRK Trading podľa Krúpu nevyrobila v minulosti žiadne vozidlo a nákup len sprostredkováva. Podozrivé sa mu zdajú aj toky peňazí za objednané autá.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) chce zistenia o dodávaných kontroverzných hasičských autách postúpiť orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Podľa neho sa dodávateľ 80 hasičských áut, z ktorých 71 preplatí Európska únia, spoločnosť LRK Trading, správa podozrivo. Poslanec opakovane upozornil aj na cenu, ktorá má byť vyššia, ako pri nákupe rovnakých áut v Českej republike. Krúpa to vyhlásil v stredu po skončení poslaneckého prieskumu v Hasičskom a záchrannom zbore.
„Otázka je, prečo stojí jeden kus v Českej republike 400.000 eur a na Slovensku, keď máte rámcovú zmluvu na 80 vozidiel, tak stojí jedno 588.000 eur. Čiže toto sú určité veci, ktoré ja považujem za podozrivé. Ja z toho samozrejme nebudem obviňovať hasičov. Hasiči sú tí, ktorí sú prijímatelia toho vozidla, ich zaujímajú špecifikácie a ten, kto to zastrešuje a kto to platí, je ministerstvo vnútra,“ upozornil Krúpa.
LRK Trading podľa Krúpu nevyrobila v minulosti žiadne vozidlo a nákup len sprostredkováva. Podozrivé sa mu zdajú aj toky peňazí za objednané autá. „LRK Trading žiada ministerstvo vnútra, aby tieto peniaze boli preplácané faktoringovej spoločnosti. Z toho prinajlepšom vychádza, že spoločnosť LRK Trading si musela na tento biznis s ministerstvom vnútra a s hasičmi minimálne požičať peniaze, keďže asi z vlastných prostriedkov na to nemala a musela si asi požičiavať peniaze. To je ten lepší prípad. Ten horší prípad môže byť, že keď sa raz odhalia nejaké nezrovnalosti, tak tie peniaze už budú preč,“ myslí si Krúpa.
Opozícia hovorí o problémoch s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Okrem podozrení pri financovaní nákupu jej prekáža aj údajná nízka kvalita vozidiel. Ministerstvo vnútra kritiku odmieta, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 tiež rezort informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel.
„Otázka je, prečo stojí jeden kus v Českej republike 400.000 eur a na Slovensku, keď máte rámcovú zmluvu na 80 vozidiel, tak stojí jedno 588.000 eur. Čiže toto sú určité veci, ktoré ja považujem za podozrivé. Ja z toho samozrejme nebudem obviňovať hasičov. Hasiči sú tí, ktorí sú prijímatelia toho vozidla, ich zaujímajú špecifikácie a ten, kto to zastrešuje a kto to platí, je ministerstvo vnútra,“ upozornil Krúpa.
LRK Trading podľa Krúpu nevyrobila v minulosti žiadne vozidlo a nákup len sprostredkováva. Podozrivé sa mu zdajú aj toky peňazí za objednané autá. „LRK Trading žiada ministerstvo vnútra, aby tieto peniaze boli preplácané faktoringovej spoločnosti. Z toho prinajlepšom vychádza, že spoločnosť LRK Trading si musela na tento biznis s ministerstvom vnútra a s hasičmi minimálne požičať peniaze, keďže asi z vlastných prostriedkov na to nemala a musela si asi požičiavať peniaze. To je ten lepší prípad. Ten horší prípad môže byť, že keď sa raz odhalia nejaké nezrovnalosti, tak tie peniaze už budú preč,“ myslí si Krúpa.
Opozícia hovorí o problémoch s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Okrem podozrení pri financovaní nákupu jej prekáža aj údajná nízka kvalita vozidiel. Ministerstvo vnútra kritiku odmieta, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 tiež rezort informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel.