Krúpa: Dodávku migov na Ukrajinu bude riešiť brannobezpečnostný výbor

Bratislava 14. marca (TASR) - K dodávke stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu bude v utorok večer rokovať Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Na sociálnej sieti to uviedol šéf výboru Juraj Krúpa (SaS). Výbor by mal zasadnúť po 19.00 h.



Výbor bude v režime dôverné. "Minister obrany nám bude poskytovať informácie utajovaného charakteru do stupňa dôverné, ktoré sa týkajú či už možnosti dodania migov alebo informácie, ktoré krajiny už v minulosti odovzdali migy," povedal Krúpa novinárom. Očakáva, že budú prijímať uznesenie o tom, že výbor akceptuje podané informácie. "Očakávam, že s takouto akceptáciou bude minister obrany rozhodnutý ísť na vládu predložiť, že takéto rokovanie bolo už na úrovni brannobezpečnostného výboru," doplnil.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v utorok avizoval, že plénum NR SR zrejme o stíhačkách MiG-29 rozhodovať nebude, koalícia podľa neho našla iný spôsob. V tejto súvislosti povedal, že aktuálne nie je vôľa na zmenu Ústavy SR v súvislosti s kompetenciami dočasne poverenej vlády. Kollár potvrdil, že na marcovej parlamentnej schôdzi nebude nový návrh uznesenia v súvislosti so stíhačkami.



Ešte vo februári ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Dočasne poverený premiér Eduard Heger vtedy povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď deklaruje, že migy už Slovensko nebude používať a pre obranu SR nie sú dôležité, pričom za ne môže získať financie.



Politici následne riešili, či má dočasne poverená vláda kompetenciu rozhodnúť o darovaní stíhačiek. Diskutovalo sa o možnosti, aby o tom rozhodol parlament, alebo aby k tomu zaviazal vládu.