Krúpa:Magyar žiada zrušenie trestného činu ohľadom Benešových dekrétov
Krúpa tiež upozornil, že na základe desiatok rokov starých Benešových dekrétov na Slovensku naďalej dochádza k vyvlastňovaniu pôdy.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar žiada v súvislosti s Benešovými dekrétmi zrušenie trestného činu popierania povojnového usporiadania, nie samotných dekrétov. Upozornil na to opozičný poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS). Telefonát Magyara a slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) rovnako komentoval aj poslanec Tomáš Valášek (PS).
Krúpa tiež upozornil, že na základe desiatok rokov starých Benešových dekrétov na Slovensku naďalej dochádza k vyvlastňovaniu pôdy. „Ale to sa netýka len Maďarov, ale ľudí, ktorí o tom aj nevedeli. Napríklad získali nejaký pozemok, ktorý ale možno v minulosti bol predmetom nejakého vyvlastňovania, lebo predsa len tie procesy sa zastavili v roku 1948 komunistami, čiže tam bolo veľa vecí nedoriešených, ktoré dnes sú zneužívané,“ myslí si Krúpa.
Valášek doplnil, že kriminalizácia spochybňovania Benešových dekrétov sa netýka iba Maďarov žijúcich na Slovensku. „To je predsa prvoplánová blbosť, cenzúra, ktorá sa týka nielen Maďarov žijúcich na Slovensku, ale aj Slovákov, pokojne aj slovenskej politickej opozície. A takže tu sme vyjadrili našu vlastnú opozíciu voči tomu ešte dávno pred pánom Magyarom, a preto, logicky, sa s ním v tomto aj zhodujeme,“ informoval.
Predseda mimoparlamentnej Maďarskej aliancie László Gubík reagoval, že v otázke Benešových dekrétov a práv Maďarov žijúcich na Slovensku neexistuje kompromis. „Ak Robertovi Ficovi skutočne záleží na dobrom spolunažívaní Slovákov a Maďarov, našu snahu o zastavenie rozkrádania pôdy a pozemkovej mafie v budúcnosti už nebude zneužívať na strašenie svojich voličov,“ poznamenal. Gubík tvrdí, že na rokovaní s nastávajúcim premiérom Maďarska budú tlmočiť odkaz, že nezákonné rozkrádanie pôdy pod prezývkou dodatočných konfiškácií prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu sa musí zastaviť. „Toto politické rozhodnutie by Robert Fico mohol urobiť už dnes a rovnako by mohol rozhodnúť aj o vypustení pasáže ‚lex Beneš‘ z Trestného zákona. Má pravdu, keď tvrdí, že v týchto otázkach sa naše postoje principiálne líšia,“ skonštatoval.
Fico v utorok telefonoval s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom. Zablahoželal mu k výsledku a pozval ho ako novozvoleného premiéra na tradičnú návštevu Slovenska. Hlavným dôvodom telefonátu s Magyarom bolo zistiť pozície nového maďarského politického vedenia k znovuotvoreniu ropovodu Družba a k žalobe proti nariadeniu RePowerEU, ktorú v súvislosti so zastavením toku ruského plynu a ropy Slovenská republika a Maďarsko podávajú proti EÚ. Magyar sa podľa Fica k otázkam vyjadril zatiaľ len všeobecne.
Budúci maďarský premiér Péter Magyar podľa svojich slov v utorkovom telefonáte s predsedom vlády SR Robertom Ficom zdôraznil, že Maďarsko sa môže zapojiť do diskusií o politických otázkach len vtedy, keď dostane záruky, že Slovensko zruší legislatívu, ktorá hrozí Maďarom v SR väzením. Musí byť tiež jasne stanovené, že v budúcnosti nedôjde ku konfiškácii pôdy maďarských krajanov na Slovensku na základe Benešových dekrétov a princípu kolektívnej viny.
Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia. Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami.
