Krúpa: MV a SIS by mali vysvetliť udalosti o hrozbe útoku na ropovod

Bratislava 2. decembra (TASR) - Predstavitelia Ministerstva vnútra (MV) SR a Slovenskej informačnej služby (SIS) by mali vysvetliť udalosti okolo hrozby útoku na kritickú infraštruktúru na východe Slovenska. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS).



"Buď SIS nemala dostatočne zdokumentované všetky dôkazové materiály a informácie, alebo polícia zasiahla v zlý čas, alebo jednoducho to bolo len niečo fingované, imaginárne," vyhlásil Krúpa v reakcii na medializované informácie o prepustení zadržaných mužov. Dodal, že podľa vyjadrení MV a SIS sú na Slovensku dnes teroristi, ktorí predstavujú hrozbu, a bezpečnostné zložky si s nimi nedokážu poradiť.



Poslanec takisto vyhlásil, že koaliční politici šíria strach zo Severoatlantickej aliancie či z pomoci napadnutej Ukrajine, no ignorujú reálne hrozby, ktoré podľa neho prichádzajú najmä z Ruska.



Poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že vláda sľubovala stabilitu, pokoj a bezpečnosť. Dnes sa podľa nej necíti bezpečne nikto. Ako uviedla, v minulom týždni sa na školách mali opätovne objaviť bombové hrozby. "Ako sa môžu cítiť rodičia? Ja sa pýtam, čo táto vláda robí smerom k rodičom a smerom k deťom na školách," uviedla.



Kolíková vyzvala ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby prijali všetky potrebné opatrenia, aby sa deti cítili v školách bezpečne.



Minister vnútra Šutaj Eštok v sobotu (30. 11.) v diskusnej relácii STVR vyhlásil, že na území východného Slovenska boli zaznamenané aktivity, ktoré naznačujú možnú prípravu teroristického útoku na kritickú infraštruktúru.