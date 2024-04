Krúpa: Rezort diplomacie riadi premiér a nie Blanár, chýba vízia

Bratislava 16. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR riadi premiér Robert Fico, nie minister Juraj Blanár (obaja Smer-SD). Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Juraj Krúpa v reakcii na kontrolný deň premiéra v rezorte diplomacie. V rezorte mu chýba riadna vízia fungovania Slovenska v zahraničnej politike.



"Blanár je naozaj najslabší minister alebo možno druhý najslabší minister v histórii Slovenskej republiky," vyhlásil Krúpa. Minister podľa neho síce hovorí o suverénnej zahraničnej politike no o tej rozhoduje premiér. Aj z tlačovej konferencie Fica s Blanárom bolo podľa Krúpu vidieť, kto rezort riadi. "Koordinuje to premiér Fico," podotkol. Navyše, podľa neho zaznelo niekoľko vecí, ktoré nekorešpondujú s realitou.



Za rozporuplné považuje aj vyjadrenia premiéra v súvislosti s Ukrajinou. Poukázal na dlhodobú rétoriku predsedu vlády a na jeho vyjadrenia na spoločnom rokovaní s ukrajinskou vládou. Jediné, čo premiéra podľa Krúpu zaujíma, je právo veta členských krajín Európskej únie. Aj tu však poslancovi chýba vízia napríklad o tom, ako by mala vyzerať Európska únia a ako by v nej malo fungovať Slovensko.



Premiér po kontrolnom dni na MZVEZ vyhlásil, že koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky musí pokračovať. Za dôležitý považuje aj koncept zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany. Podotkol, že vo viacerých otázkach týkajúcich sa EÚ a NATO má vláda a opozícia diametrálne odlišné názory. Zopakoval, že odmieta úvahy o zrušení práva veta členských štátov EÚ. Poukázal aj na odlišné názory riešenia nelegálnej migrácie. Zopakoval, že SR odmieta nový migračný pakt EÚ.