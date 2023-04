NBÚ trvá na chýbajúcom Mikulcovom certifikáte, Krúpa: Zákon je deravý

Bratislava 4. apríla (TASR) - Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec naďalej tvrdí, že s utajovanými skutočnosťami sa oboznamoval v súlade so zákonom. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný naopak trvá na zisteniach úradu, ktoré hovoria o porušení zákona. Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa pripúšťa nedokonalosť zákona. Kauzu by podľa neho mohol minister uzavrieť žiadosťou o bezpečnostnú previerku. Uviedli to v utorok po mimoriadnom zasadnutí výboru.



Podľa riaditeľa NBÚ chýbal ministrovi na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia certifikát. Jeho potrebu určuje slovenská legislatíva. "Od roku 2004 je takáto výkladová prax, že ministri, ktorí sa oboznamovali s týmito písomnosťami, tieto certifikáty mali. Zároveň toto je naša deklarácia SR pre našich zahraničných partnerov, či už v NATO alebo Európskej únii (EÚ)," povedal.



Mikulec je presvedčený, že neporušil zákon. "Zhodli sme sa, že právna úprava na Slovensku nie je dokonalá. V mnohých prípadoch je goldplatingovaná, robia sa zbytočné nadstavby, ktoré nevyžaduje ani NATO, ani EÚ," vyhlásil. Ani NATO, ani EÚ podľa neho nevyžadujú osobitnú previerku pre osoby s osobitým postavením, ktorou je aj minister. Upozornil, že ani jeden jeho predchodca nemal certifikát.



Podľa Krúpu pochybil minister v tom, že mu chýba poučenie. "On síce tvrdí, že poučenie má, avšak nie je o tom písomný záznam," skonštatoval. Ako dodal, potreba certifikátu je na národnej kompetencii. Pripúšťa, že ide aj o otázku právneho výkladu. Samotný zákon označil za "deravý".