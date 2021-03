Krúpa: Trend kyberšikany je rastúci, chýba úprava na boj proti nej

Bratislava 1. marca (TASR) - Trend kyberšikany je rastúci, ale dôslednejšie štatistiky nemáme. Na Slovensku chýba tiež jasná úprava zameraná na boj proti kyberšikane, preto koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR predložili do parlamentu novelu, ktorá má zaviesť trestný čin nebezpečného obťažovania. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (OĽANO).



Problém kyberšikany je podľa Krúpu časovanou bombou internetu. Pripomenul, že zhruba 52 percent mladistvých sa už stretlo s kyberšikanou. Upozornil na vážne dôsledky, akými sú napríklad depresia, úzkosti či samovražedné sklony. Zmenu legislatívy odôvodňujú poslanci aj tým, že v čase pandémie sa veľa aktivít presunulo do digitálneho priestoru, čím sa stala kyberšikana vypuklým problémom.



V novele Trestného zákona definujú predkladatelia nový trestný čin nebezpečného obťažovania, ktorý pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Hroziť zaň môžu tri roky odňatia slobody. "Ide o reakciu na nebezpečné spoločenské konanie, ktoré nebolo doteraz postihované. Je čas postihovať aj hrdinov za obrazovkami, ktorí si myslia, že konajú v anonymite. Hrozba trestu má byť skôr odstrašením. Naším záujmom nie je ľudí zatvárať, ale odstrašiť ich, aby sa takýchto konaní v budúcnosti zdržali," skonštatoval Krúpa.







Spolupredkladateľka návrhu Jana Žitňanská (Za ľudí) upozornila, že v internetovom priestore sú prenasledovanejšie ženy, ale obeťami sa stávajú aj ľudia so zdravotným postihnutím. Novelou sa podľa nej zavedie nástroj, ako trestať týchto útočníkov, no má tiež dať priestor na získanie väčšieho množstva štatistických dát, a tým aj možnosť prijímať patričné opatrenia.



Tri roky odňatia slobody môžu podľa návrhu hroziť tomu, kto cez elektronickú komunikačnú službu či počítačovú sieť alebo systém druhú osobu úmyselne dlhodobo znevažuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jej mene alebo spôsobuje iné podobné dlhodobé obťažovanie. Trest hrozí aj v prípade, že páchateľ neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam prejavu osobnej povahy, ktorý získal so súhlasom danej osoby, pričom tento záznam môže ohroziť jej vážnosť alebo jej privodiť inú vážnu ujmu.



Ak trestný čin páchateľ urobí z osobitného motívu alebo ho spácha na chránenej osobe, hroziť mu môže jeden až štyri roky za mrežami. Ak ním spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, hrozí mu trest dva až päť rokov za mrežami.