Krúpa vidí v žiadosti Ukrajiny o MiG-y zmysel, Tomáš chce opatrnosť

Bratislava 10. februára (TASR) – Žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o poskytnutie slovenských stíhačiek je očakávanou požiadavkou, ktorá má zmysel. V štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ na Hrane to uviedol poslanec Národnej rady SR a predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu Juraj Krúpa (SaS). Jeho oponent v diskusii, nezaradený poslanec Erik Tomáš v tomto prípade preferuje riešenie na úrovni NATO alebo EÚ.



"My už nemáme pre MiG-y využitie, naopak Ukrajinci majú kapacity ich sprevádzkovať a potrebujú ich pre boj s ruskou agresiou," upozornil Krúpa. Tomáš nabáda na opatrnosť, poukazuje pritom na to, že s rovnakou požiadavkou Ukrajiny boli konfrontované iné krajiny, pristupujú k nej však obozretne. "Nám prekáža, že sa vojenského materiálu zbavujeme skôr, ako máme adekvátnu náhradu," upozornil podpredseda strany Hlas-SD.



Krúpa si naopak myslí, že Slovensko získava za vojenský arzenál, ktorý venuje ukrajinskej obrane lepšiu náhradu. Upozornil pritom napríklad na nemecké tanky Leopard či najnovšie dohodu o systéme protivzdušnej obrany Mantis.



V relácii sa poslanci vyjadrili k aktuálnej parlamentnej diskusii o zákaze nedeľného predaja. Krúpa potvrdil že pre SaS je takéto obmedzenie neprijateľné. Vidí v tom ideologickú tému, ktorá nerešpektuje ekonomické dáta. "Tie jasne hovoria, že to bude mať negatívny dosah na ekonomiku, žiaľ sú ignorované. Navyše takýmto zákazom berieme ľuďom slobodu výberu," skonštatoval.



Tomáš si myslí, že rozhodnutie vrátiť návrh predkladateľom na prepracovanie je v súčasnej situácii najlepším možným riešením. Myslí si, že parlament by mal prioritne riešiť oveľa vážnejšie ekonomicko-sociálne problémy. Chýba mu tiež väčšia odbornejšia i spoločenská diskusia k téme.



Opätovné zavedenie obedov zadarmo i úvahy zaviesť bankový odvod považuje Krúpa za predvolebný populizmus, ktorý bude mať v konečnom dôsledku viac negatív ako pozitív, napríklad v podobe zvýšených bankových poplatkoch pre ľudí.



Tomáš vidí za iniciatívou pre obedy zadarmo priznanie chyby súčasnej vlády. "Najprv ich zrušila, potom ich znovu zavádza,“ poznamenal. Opatrenie však víta, poukazuje na to, že v predchádzajúcom období obedy zadarmo výrazne zlepšili stravovacie návyky detí a pomohli rodinám. V prípade bankového odvodu upozornil, že Hlas-SD v princípe podporuje zdanenie nadmerných ziskov, nie je však jasné, s akým konkrétnym návrhom prídu predkladatelia.



V diskusii rezonovala i téma nedoriešenej kauzy uneseného Vietnamca. Krúpa mieni, že slovenské orgány nepristupujú k vyšetrovaniu prípadu dostatočne aktívne, obáva sa, že môže ísť o pokus dostať kauzu do fázy premlčania. "Aby sa potom mohlo povedať, že bohužiaľ, stalo sa, no nedá sa už s tým nič urobiť,“ naznačil.



Tomáš nesúhlasí s Krúpovou kritikou. Odvolávajúc sa i na priebeh stredajšieho (8.2.) brannobezpečnostného výboru, na ktorom k tejto veci vypovedal generálny prokurátor Maroš Žilinka, je presvedčený, že Slovensko v komplikovanom preverovaní aktívne koná. "Ja vôbec nemám pocit, že by sa tu niečo zahmlievalo, žeby sa niečo nevyšetrovalo," zdôraznil.