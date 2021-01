Krúpa: Vypočutie kandidátov na prezidenta PZ bude na budúci týždeň

Bratislava 11. januára (TASR) - Vypočutie kandidátov na prezidenta Policajného zboru (PZ) vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť sa uskutoční počas budúceho týždňa. Pre TASR to uviedol predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO) s tým, že o presnom termíne budú včas informovať. O post policajného prezidenta sa uchádza dočasne poverený šéf polície Peter Kovařík a veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ Štefan Hamran.



Výberová komisia odporučila po vypočutí kandidátov 4. januára ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) predložiť parlamentnému výboru oboch záujemcov. Mal tak urobiť do 15 dní. Krúpa potvrdil, že predmetné podklady už prijali.



Po verejnom vypočutí odporučí výbor ministrovi vymenovať jedného z uchádzačov do funkcie prezidenta Policajného zboru. Ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo vnútra bude musieť výberové konanie zopakovať.



Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odstúpení Milana Lučanského. Od septembra PZ dočasne vedie Peter Kovařík.