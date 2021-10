Krúpa: Zloženie plánovanej komisie na kontrolu odposluchov sa má meniť

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zloženie komisie na kontrolu odposluchov by malo byť iné, ako sa pôvodne zamýšľalo. Pre TASR to uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO). Tvrdí, že niektorí poslanci môžu vynášať utajované informácie, preto treba ešte prehodnotiť, kto bude komisiu tvoriť. Sfunkčnenie komisie je aj jedným z výstupov pracovnej skupiny na obnovu dôvery v právny štát. Ak sa koalícia dohodne, legislatívne zmeny by podľa Krúpu mohli prísť na novembrovú schôdzu NR SR.



"Problémom je, že niektorí poslanci 's radosťou' vynášajú utajované informácie a dochádza k situáciám, že títo poslanci budú mať prehľad o tom, kto kedy bol v minulosti odpočúvaný v niektorých prípadoch," povedal pre TASR Krúpa. Každá takáto aktivita je podľa neho dvojsečnou zbraňou. Hovorí o citlivej situácii, keď sa veľa informácií vynáša von. Spomenul napríklad šírenie správy Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú mali k dispozícii poslanci NR SR. "Zobrali sme si čas na rozmyslenie, ako sa k tomu postaviť," dodal s tým, že na koaličnej rade sa zhodli, že pri kreovaní komisie sa majú urobiť úpravy.



Zloženie komisie sa preto zrejme bude meniť. "Je pravdepodobné, že to budeme upravovať tak, aby sme mali zloženie komisie, ktoré bude zodpovedať aj určitým predpokladom. Buď ľudia, ktorí už majú bezpečnostné previerky, alebo takí, ktorí majú skúsenosti," doplnil Krúpa.



Komisia na kontrolu odposluchov má mať podľa súčasnej legislatívy osem členov. Traja zástupcovia koalície a traja z opozície si majú vybrať po dvoch spomedzi členov brannobezpečnostného výboru, výboru na kontrolu činnosti SIS a výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS). Ďalších dvoch členov má voliť parlament na návrh šéfa brannobezpečnostného výboru. Šéfom komisie by mal byť zástupca opozície.



Predseda výboru na kontrolu činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD) pre TASR povedal, že v uplynulom týždni na zasadnutí výboru už vybrali do komisie dvoch poslancov. Jej súčasťou má byť Peter Šuca (Smer-SD) a Gábor Grendel (OĽANO). Saloň o zamýšľaných úpravách v zložení komisie podľa svojich slov nevedel.



Komisiu, ktorá má posudzovať, či sú informačno-technické prostriedky v réžii polície alebo SIS použité oprávnene alebo neoprávnene, má podľa zákona zriadiť Národná rada SR. Komisia počas minulého volebného obdobia nefungovala.