Krúpa: Znižovanie trestov za marihuanu je najväčšou zmenou za 15 rokov

Bratislava 17. marca (TASR) - Schválená novelizácia Trestného zákona, ktorou sa znižujú niektoré trestné sadzby za držanie marihuany na vlastnú spotrebu, prináša najväčšiu zmenu za posledných 15 rokov. Pripomenul to jeden z predkladateľov novely Juraj Krúpa (OĽANO). Poslanci za OĽANO na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedli, že chcú naďalej riešiť problémy s používaním marihuany napríklad na zdravotné účely, pričom začali rokovania s ministerstvom zdravotníctva.



Nová legislatíva prináša osobitnú skutkovú podstatu prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa na vlastnú spotrebu. Horná hranica trestu za držanie marihuany na vlastnú spotrebu má byť jeden rok za najviac tri dávky. Horná hranica dva roky má platiť maximálne pre desať dávok.



Znížiť sa majú trestné sadzby aj v prípade prechovávania marihuany nad desať dávok, a to z troch až desiatich rokov na tri až sedem rokov. V prípade recidívy sa menia sadzby na päť až desať rokov, namiesto doterajších desiatich až 15 rokov.



Pri prechovávaní predmetu na výrobu drog, kam sa v praxi niekedy radí i pestovanie rastlín z rodu konopa, sa má odstrániť spodná hranica trestnej sadzby, čiže súd sa môže rozhodnúť aj neuložiť trest.



Zaviesť sa má tiež možnosť takzvaného ochranného liečenia ambulantnou formou. Podľa poslanca Kristiána Čekovského (OĽANO) môže osoba navštevovať napríklad centrum pre liečbu drogových závislostí. Doteraz sa podľa neho "drobné prehrešky" riešili podmienkou, čo znamenalo zápis v registri trestov a komplikovalo to ľuďom ďalší život.



Súd by mal zároveň podľa novely prehodnotiť a znížiť už uložené tresty. Novelizácia má byť účinná od 1. mája.