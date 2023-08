Krúpa: Zvolanie mimoriadnej schôdze je snahou spolitizovať OČTK

Bratislava 17. augusta (TASR) - Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu v súvislosti so zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a akciou Rozuzlenie je snahou spolitizovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS) s tým, že to považujú za PR niektorých strán.



"Parlament v tejto situácii nezmôže nič a aj keby sme sa zišli, tak neviem, aký by bol záver schôdze," poznamenal Krúpa.



Zároveň ocenil zvolanie bezpečnostnej rady a prácu polície, ktorá podľa neho dokázala zasiahnuť vo vypätej a kritickej situácii. Od policajného prezidenta Štefana Hamrana však očakáva faktografické tlačové konferencie bez prímesi emócií a politického podtónu. "To potom vytvára príležitosť a priestor na zneužívanie a vytváranie dojmu perzekúcie pred voľbami," skonštatoval poslanec.



Za reklamu považuje SaS aj výzvu Demokratov, aby sa dohodli na spoločnom postupe pri mimoriadnej schôdzi parlamentu, ktorú v tejto súvislosti inicioval Smer-SD. Predseda Demokratov Eduard Heger mal ako premiér podľa Krúpu dva roky na to, aby odvolal riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča z funkcie a nespravil to.



NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb. Medzi nimi podnikateľa Petra K., bývalého príslušníka SIS Vladimíra P., príslušníka SIS Michala A., bývalého príslušníka NAKA Jána K. a bývalého príslušníka SIS Martina C. Obvinenie sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví.