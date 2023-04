Krúžok plný pohybu! Po škole s McDonald’s Cupom

Bratislava 24. apríla (OTS) - Aj o tom je futbalový krúžok Po škole s McDonald’s Cupom, ktorý v aktuálnom školskom roku prebieha na 30 základných školách a prináša deťom dobrovoľnú tretiu hodinu telocviku. Realizuje ho Slovenský futbalový zväz spoločne s generálnym partnerom McDonald's Slovakia. Projekt zaujal aj Ministerstvo školstva, ktoré ho vníma ako jeden z formátov napĺňajúci pripravovanú koncepciu Aktívnej školy.Po škole s McDonalds Cupom - Veľké KostolanyFutbalový krúžok Po škole s McDonald’s Cupom je voľnočasová športová aktivita po vyučovaní. Rozširuje možnosti pravidelnej pohybovej aktivity detí na prvom stupni základných škôl a to priamo na športoviskách základných škôl pod dohľadom trénera s platnou licenciou Slovenského futbalového zväzu. Od roku 2022 sa do krúžkov zapojilo už 60 škôl a takmer 1 000 detí vo veku 8-11 rokov. Doposiaľ prebehlo 810 tréningov a viac ako 500 reportov z voľnočasovej aktivity, ktoré tréneri uverejňujú pravidelne na domovskej stránke Po škole s McDonald’s Cupom uvádzaPo škole s McDonalds Cupom - ŠtúrovoMalí športovci a športovkyne trénujú raz týždenne v trvaní 45 minút v známom prostredí svojej školy pod vedením trénera s platnou futbalovou licenciou SFZ. Zapojené školy a deti dostali od Slovenského futbalového zväzu štartovací športový balíček vrátane finančného príspevku na realizáciu pravidelnej futbalovej aktivity v spolupráci s generálnym partnerom McDonald’s.Žiaci slovenských základných škôl trávia na telesnej výchove najmenej času z vyučovania v rámci V4. Podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR telesnej venujú iba 6,8 % času, na rozdiel od Maďarska (16,9 %), Poľska (14%) a ČR (8%). Zaostávame aj za priemerom OECD. Futbalový krúžok Po škole s McDonald’s Cupom pomáha základným školám riešiť nedostatok športových aktivít i učiteľov. Zároveň tiež pripraví školský tím na legendárny futbalový turnaj McDonald’s Cup.hovorí. Ako ďalej dodáva, futbalové krúžky po vyučovaní môžu byť alternatívnou hodinou telesnej výchovy, ktoré hravou formou motivujú k pohybu, posilňujú tímovosť, koncentráciu, samostatnosť i sebadisciplínu.Po škole s McDonalds Cupom - Vrbovcezároveň uvádza, že šport priaznivo formuje detskú osobnosť.McDonald’s organizuje celoročný postupový školský turnaj McDonald’s Cup, ktorý už takmer štvrťstoročie „vyháňa“ deti na futbalové ihriská. V aktuálnom, 24. ročníku sa do turnaja prihlásila skoro polovica základných škôl z celého Slovenska. Ide o rekordný počet viac ako 1 000 škôl.Po škole s McDonalds Cupom - Veľké KostolanyAko ukázal aj najnovší prieskum agentúry MN FORCE pre McDonald’s Cup, viac ako tretina opýtaných rodičov pozná futbalový turnaj McDonald’s Cup. Takmer všetci opýtaní rodičia považujú za prínosné, aby spoločnosť McDonald’s naďalej rozvíjala tento školský turnaj aj v budúcnosti a podporovala aktívny šport detí.Po škole s McDonalds Cupom - Kolárovo