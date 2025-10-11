< sekcia Slovensko
Chcete darovať krv? Toto môžu byť prekážky
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Ženy by krv nemali darovať počas dojčenia. Nie je to vhodné pre zvýšenú potrebu železa. Pripomenula to Národná transfúzna služba (NTS) SR.
„Je potrebné počkať aspoň šesť mesiacov od skončenia dojčenia,“ priblížila. Ženy tiež krv môžu darovať najskôr až šesť mesiacov po ukončení tehotenstva.
NTS zároveň upozornila aj na to, že krv je vhodné prísť darovať uprostred cyklu, približne týždeň po menštruácii. „Počas menštruácie dochádza k poklesu hladiny hemoglobínu z dôvodu krvácania,“ dodala s tým, že týždeň po menštruácii sa predpokladá doplnenie strát krvi.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
